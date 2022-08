La Chine poursuit ses exercices militaires près de Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a averti samedi que la Chine continuait d’organiser des exercices militaires près de l’île et a déclaré que 17 avions chinois et cinq navires chinois avaient été détectés.

L’annonce signale que Pékin n’a pas cessé son attitude agressive après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei au début du mois.

Le ministère de la Défense a déclaré que ses forces armées “ont surveillé la situation et ont répondu à ces activités avec des avions en PAC [combat air patrol]des navires de guerre et des systèmes de missiles basés à terre.”

Sept des avions chinois ont volé vers la “partie est de la ligne médiane du détroit de Taiwan”, qui est la frontière non officielle qui sépare les paramètres aériens et maritimes entre Taiwan et la Chine continentale.

Les tensions entre Pékin et Taipei se sont intensifiées après la visite de Pelosi, que la Chine a qualifiée de “ligne rouge” car elle considère l’indépendance de Taiwan comme une menace pour sa souveraineté.

Pelosi et la Maison Blanche ont déclaré à plusieurs reprises que le voyage de l’orateur ne signifiait pas un changement dans la reconnaissance de la politique d’une seule Chine.

Un rapport du Washington Post samedi a affirmé que, fin juillet, le président chinois Xi Jinping avait demandé au président Biden de trouver un moyen d’arrêter le voyage de Pelosi.

En réponse, Biden aurait dit à Xi qu’il ne pouvait pas arrêter les projets de voyage de Pelosi car ils relevaient du Congrès, faisant écho aux commentaires du conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, quelques jours plus tard.

Pelosi, qui a dû faire face à des questions difficiles de la part des journalistes concernant son voyage et son timing compte tenu de la relation déjà tendue entre Washington et Pékin, a déclaré que Xi agissait “comme une brute”.

Taïwan a déclaré qu’il pensait que la Chine utilisait les exercices militaires comme un moyen de saper le moral avant une invasion imminente.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu aux questions de Fox News Digital.