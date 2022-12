La Chine poursuit sa longue voie de réouverture depuis Covid

BEIJING – Cela fait environ deux semaines que la Chine continentale a brusquement mis fin à la plupart des contrôles de Covid, mais le pays a encore un long chemin à parcourir pour revenir à une normale pré-pandémique.

Dans les grandes villes de Shanghai et de Shenzhen, le trafic aux heures de pointe du vendredi matin était extrêmement léger, selon les données de Baidu.

L’achalandage du métro dans les grandes villes à la date de jeudi est resté bien en deçà de la fourchette normale, selon Wind Information.

“Les vagues de COVID nettement plus importantes que prévu conduisent à une distanciation sociale volontaire, comme le montrent les rues vides de Pékin à la mi-décembre”, ont déclaré mercredi les analystes de S&P Global Ratings dans un rapport.

“Bien que cette vague puisse s’atténuer dans les semaines à venir, une résurgence est probable lors du festival du Nouvel An lunaire fin janvier 2023”, ont déclaré les analystes. “Ce sera la première fois en près de trois ans que la migration de masse reprendra en Chine alors que les familles se rassemblent.”

Le 7 décembre, les autorités chinoises ont supprimé les exigences de test de virus et les contrôles du code de santé pour les voyages intérieurs, entre autres assouplissements de ce qui était devenu une politique zéro-Covid de plus en plus stricte. Pendant ce temps, les infections locales ont commencé à augmenter, en particulier à Pékin.