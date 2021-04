Pour les prochains Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, nous essayions de rendre l’e-CNY disponible non seulement pour les utilisateurs nationaux, mais aussi pour les athlètes internationaux et les visiteurs similaires.

La PBOC a commencé ses recherches sur le yuan numérique en 2014 et a récemment lancé un certain nombre de projets pilotes à travers la Chine qui permettent aux habitants de villes comme Shenzhen et Pékin de tester la monnaie avec des détaillants. L’e-CNY vise à remplacer les espèces et les pièces en circulation et à stimuler les paiements sans espèces en Chine. Ce n’est pas une crypto-monnaie et n’est pas conçue comme le bitcoin.

« Pour les prochains Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, nous essayions de rendre e-CNY disponible non seulement pour les utilisateurs nationaux, mais aussi pour les athlètes internationaux et les visiteurs similaires », a déclaré Li lors d’un panel animé par CNBC au Forum de Boao pour l’Asie sur l’île. de Hainan.