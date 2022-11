La Chine pourrait ne pas apporter de changements majeurs à sa politique Covid de sitôt

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement central a signalé une étape vers la réouverture en annonçant « 20 mesures » pour réduire les temps de quarantaine et rendre généralement les contrôles Covid plus ciblés.

“Sans directives claires du sommet, les responsables locaux sont enclins à jouer la sécurité en s’en tenant à la position actuelle du zéro Covid”, a déclaré Larry Hu, économiste en chef pour la Chine chez Macquarie. “Cela a bouleversé beaucoup de gens, qui s’attendent à[ed] plus d’assouplissement suite aux “20 mesures” annoncées plus tôt ce mois-ci.

À Pékin, au cours du week-end, des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux ont montré des résidents pointant du doigt les 20 mesures et convainquant la direction de leur communauté qu’il n’y avait aucune base légale pour verrouiller leur complexe d’appartements.

“La semaine à venir pourrait être cruciale, car les nouvelles sur les troubles sociaux au cours du week-end ont accru le sentiment d’urgence pour plus de clarification politique et de conseils du sommet”, a-t-il déclaré.

Cependant, Hu a déclaré qu’il n’était pas clair si le but des mesures était de réduire considérablement les nouvelles infections – nécessitant probablement un verrouillage strict – ou de ralentir le rythme d’augmentation, avec moins de perturbations pour l’économie et les hôpitaux.

Il a noté qu’il n’était plus durable pour l’économie et la société chinoises d’accepter la poursuite des contrôles de Covid.

Par ailleurs, le Quotidien du Peuple a publié lundi un éditorial en première page sur la nécessité de rendre les contrôles Covid plus ciblés et efficaces, tout en supprimant ceux qui devraient être supprimés.

“Les autorités envoient des signaux d’une attitude plus pragmatique envers la feuille de route économique, la politique COVID et les relations géopolitiques, qui contribueront toutes à assurer une reprise économique progressive pour la Chine”, a-t-il déclaré.

« À court terme, la politique Covid ne sera qu’affinée sans déplacer l’aiguille », a déclaré Bruce Pang, économiste en chef et responsable de la recherche pour la Grande Chine chez JLL. “On s’attend à ce que l’accent des récits oscille entre l’élimination des cas et la prise de mesures plus précises.”

Le verrouillage rapide de la Chine en 2020 a aidé à contrôler Covid au niveau national, à prévenir de nombreux décès et à permettre aux entreprises de reprendre le travail dans un délai d’un trimestre. Les autorités se sont également inquiétées de la capacité du système de santé publique à gérer une vague d’infections.

Cependant, la montée de variantes plus contagieuses et des exigences plus strictes en matière de tests de virus, entre autres restrictions, ont pesé sur le sentiment des entreprises et des consommateurs.

La Chine continentale a signalé dimanche plus de 40 000 infections locales à Covid réparties dans tout le pays, et aucun nouveau décès. La plupart des infections étaient asymptomatiques. Depuis mercredi, le total national – mais pas le nombre de cas avec symptômes – a a grimpé bien au-dessus de celui signalé au plus fort du verrouillage de Shanghai.