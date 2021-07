La Chine « pourrait EXÉCUTER les scientifiques de Wuhan, puis les blâmer pour la fuite de Covid dans une tentative désespérée de sauver la face »

Les scientifiques CHINOIS à l’origine d’une éventuelle fuite de laboratoire à Wuhan pourraient être traqués et exécutés par le régime communiste alors que la pression monte sur l’origine de Covid, a averti un expert.

Les laboratoires de Wuhan sont au centre d’une tempête depuis que le virus est apparu pour la première fois à quelques pas d’une installation connue pour étudier des virus de chauve-souris très similaires.

Un expert a averti que les scientifiques à l’origine d’une éventuelle fuite de laboratoire pourraient être exécutés Crédit : EPA

La théorie selon laquelle la pandémie a émergé d’un laboratoire à Wuhan prend de l’ampleur Crédit : Alamy

Le personnel de sécurité surveille l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : Reuters

Des lacunes choquantes en matière de biosécurité s’étalant sur plus de 40 ans ont conduit certains à remettre en question la ligne officielle chinoise selon laquelle la maladie a été transmise des animaux à l’homme.

Et la théorie selon laquelle la pandémie a émergé d’un laboratoire à Wuhan prend de l’ampleur, passant du statut de « complot » à une véritable préoccupation.

Des espions britanniques examinent la théorie – et la considèrent comme « faisable » – tandis que le président américain Joe Biden a ordonné à la communauté du renseignement de « redoubler d’efforts » pour découvrir les origines de l’épidémie.

Et un expert a maintenant averti que la Chine pourrait lancer sa propre chasse à l’homme pour trouver les « coupables » derrière une éventuelle fuite – et les exécuter.

Ross Terrill, chercheur associé au Fairbank Center for Chinese Studies de Harvard et auteur de 11 livres sur la Chine, a déclaré que le président Xi Jinping pourrait reconnaître la possibilité d’un « accident de laboratoire anormal » pour sauver la face.

« La Chine pourrait trouver les coupables de l’erreur commise en laboratoire et les exécuter, pour montrer les intentions pures de Pékin », a déclaré Terrill, 83 ans, au Sun.

« Le monde ne sera pas content, mais cela permet à la Chine de se tirer d’affaire – ne montrant aucune intention malveillante. »

On pense que la Chine procède au plus grand nombre d’exécutions au monde à l’aide de pelotons d’exécution, d’injections létales et de camionnettes mobiles de la mort.

Mais Terrill, d’Australie, a déclaré que cette tactique est » risquée » car Xi confirmerait que l’épidémie mortelle de Covid » a commencé sa vie désagréable » à Wuhan, se laissant largement ouverte à une violente réaction mondiale.

Un expert a averti que la Chine pourrait lancer sa propre chasse à l’homme pour trouver les « coupables » d’une éventuelle fuite Crédit : EPA

Le virologue chinois Shi Zhengli – surnommé « Batwoman » – dans un laboratoire à Wuhan Crédit : AFP

L’Institut de virologie de Wuhan dans la province centrale du Hubei en Chine Crédit : AFP

« Je pense toujours que si les preuves d’une fuite accidentelle se multiplient, la Chine ferait mieux de le dire et de passer à autre chose », a-t-il ajouté.

« Nous avons atteint le point où les gens du monde entier veulent en savoir plus à ce sujet.

« Il y a des scientifiques américains qui sont déjà convaincus qu’il a sauté d’un laboratoire de Wuhan.

« Les Chinois, en fin de compte, pourraient être d’accord avec cela sans que le monde ne s’effondre.

« Les virus s’échappent des laboratoires et tant que la sonde Biden rejette l’idée que la Chine l’a fait délibérément pour infecter le monde, pourquoi est-ce une telle perte de visage pour la Chine d’admettre que c’était un accident ? »

‘PROBLÈME POLITIQUE’

Mais Terrill, qui retrace l’histoire de la Chine dans ses nouveaux mémoires Bush australien à la place Tiananmen, a averti que Xi pourrait être en « problème politique » – et la vérité sur une fuite potentielle de laboratoire pourrait ne jamais être découverte.

« La dissimulation de la Chine – c’est une décision politique », a déclaré Terrill.

« Tout est une dissimulation en Chine, et je ne suis pas sûr que nous sachions jamais la vérité parce que ‘China Inc’ se comporte comme à son habitude. »

Le politologue a ajouté : « Si Xi a mal calculé la première visite de l’OMS à l’hiver 2019, n’excluez pas que Xi pourrait être en difficulté politique.

« Xi semble monter haut, mais il y a des Chinois qui pensent qu’il a dépassé les bornes.

Les laboratoires de Wuhan font l’objet d’une surveillance accrue Crédit : AFP

« Certaines personnes disent qu’il va trop loin et si une sorte de résolution sur l’origine n’est pas faite à propos de Covid, cela pourrait être un problème politique pour Xi. Sa position au pouvoir pourrait être menacée.

« Pour certains de mes amis chinois, supprimer les termes du pouvoir est un problème. Xi a brisé le modèle post-Mao et cela suffit pour que certaines personnes ne l’aiment pas.

« Mais ensuite, il est adoré par d’autres, appelés ‘grand-père Xi’, parce qu’il a une grande personnalité à son sujet. Avec les Chinois, vous ne savez pas à quel point cela s’enfonce. »

Pourtant, Terrill, qui a effectué son premier voyage à Pékin en 1964, a insisté sur le fait que la catastrophe de Covid ne sera pas « suffisante » pour « déclencher l’effondrement du régime » en Chine.

« Garder la bouche fermée et l’esprit fermé est ce que le gouvernement chinois fait et doit faire », a déclaré Terrill.

« Les esprits et les bouches doivent être maintenus en bouteille. Je ne pense pas que Covid soit suffisant pour déclencher l’effondrement du régime.

« Si Xi tombe, il ira bien personnellement. Toutes les autres chutes post-Mao – Hua Guofeng, Hu Yaobang, Qiao Shi, c’était comme une retraite forcée. Ce serait tout pour Xi. Il ne peut pas être saccagé ou traité comme un Kleenex d’occasion. »

Un examen détaillé des laboratoires de Wuhan a révélé un catalogue d’erreurs choquantes Crédit : Getty Images – Getty

Les dirigeants du G7 ont renouvelé leurs appels à une nouvelle enquête sur les origines de la pandémie de Covid Crédit : Rex

Une vue aérienne du campus de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : AFP

Cela survient après qu’un examen détaillé d’une multitude de laboratoires à Wuhan qui effectuent des recherches sur les coronavirus sur les chauves-souris a révélé un catalogue d’erreurs choquantes.

Les chercheurs ont découvert un certain nombre de risques de biosécurité déconcertants à l’Institut de virologie de Wuhan, à l’Institut des produits biologiques de Wuhan, au Centre de contrôle et de prévention des maladies de Wuhan et à l’Université de Wuhan.

Et ils disent que les soupçons ne doivent porter que sur WIV – mais potentiellement tous les laboratoires de Wuhan doivent faire l’objet d’un examen minutieux dans la recherche des origines de Covid.

Billy Bostickson, un chercheur anonyme de DRASTIC, une équipe internationale de scientifiques et de détectives tentant de combler les lacunes sur les origines de Covid, et Yvette Ghannam, de l’Université Walden, ont compilé un rapport accablant de 60 pages sur les laboratoires.

En 2019, quelques mois seulement avant que le virus mortel ne commence à se propager à travers le monde, une inspection des laboratoires de l’Université de Wuhan a révélé que les salles étaient remplies de « beaucoup de débris », qu’il n’y avait pas d’installations de sécurité et que les étudiants ne portaient pas de blouses de laboratoire.

Le rapport préoccupant, découvert et cité par les chercheurs, a déclaré qu’il n’y avait pas d’installations de déchets chimiques et que les zones « d’expérimentation » n’étaient pas séparées des zones communes, ce qui entraîne une contamination potentielle.

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Nature Medicine. Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Les auteurs ont noté une autre découverte inquiétante à l’Institut des produits biologiques de Wuhan, situé à proximité.

Au cours de leur enquête sur l’installation, ils ont découvert que ses systèmes d’égouts et de drainage étaient endommagés et vieux, « contaminant potentiellement les canaux et les ruisseaux locaux ».

Les dirigeants du G7 ont également renouvelé leurs appels à une enquête plus approfondie sur les origines de la pandémie de Covid au milieu de questions quant à savoir si elle a fui d’un laboratoire à Wuhan.

S’exprimant lors du sommet de Cornouailles au début du mois, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les gens méritaient de connaître la source de l’épidémie.

« Nous pensons que toutes les hypothèses doivent être ouvertes, et nous devons passer à la deuxième phase pour vraiment connaître les origines », a-t-il déclaré.

Mais le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, a exprimé sa grave préoccupation au secrétaire d’État américain Antony Blinken au sujet de « l’histoire absurde » du coronavirus s’échappant d’un laboratoire de Wuhan.

Yang a déclaré que Pékin s’opposait fermement à ce qu’il a qualifié d' »actions abominables » concernant la pandémie qui, selon lui, étaient utilisées pour calomnier la Chine, a déclaré CCTV.

« Nous exhortons les États-Unis à respecter les faits et la science, à s’abstenir de politiser la question (…) et à se concentrer sur la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie », a déclaré Yang.