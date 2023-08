La Chine pourrait être à l’origine des observations d’OVNI – ancien responsable de la NASA

De nombreux avions non identifiés pourraient provenir « d’autres endroits sur terre », a affirmé le Dr Thomas Zurbuchen.

Les soi-disant « ballons espions » chinois peuvent être confondus avec des engins extraterrestres, a déclaré au Telegraph l’ancien directeur adjoint de la Direction des missions scientifiques de la NASA, le Dr Thomas Zurbuchen. Zurbuchen reste convaincu que quelque chose existe, mais il prévient que « hostile » la technologie de la Terre est une explication probable.

« Le fait qu’il y ait des phénomènes inexpliqués n’est pas une question pour moi », Zurbuchen a déclaré samedi au journal britannique. « Ce qu’ils sont et ce qu’ils signifient, et comment nous prouvons qu’ils existent est quelque chose qui nécessite plus de travail. »

En tant qu’administrateur associé le plus ancien de la NASA pour la Direction des missions scientifiques, Zurbuchen a présidé l’année dernière le panel sur les phénomènes anormaux non identifiés (UAP) de l’agence. Le panel a examiné des centaines de récits de témoins affirmant avoir vu de mystérieux objets volants, mais n’a pas conclu qu’aucun d’entre eux était d’origine extraterrestre.

« Il pourrait y avoir plusieurs explications » il a dit. « Si nous examinons la technologie, elle n’est peut-être pas conviviale et c’est quelque chose que nous devrions savoir. Il pourrait s’agir d’une technologie provenant d’autres endroits sur Terre et ce serait assez effrayant.

Plusieurs mois après la réunion du comité, des avions de combat américains ont abattu un ballon à haute altitude au large des côtes de Caroline du Sud. Le Pentagone a qualifié l’engin de chinois « Ballon espion » bien que Pékin ait soutenu qu’il s’agissait d’un dirigeable civil qui avait dévié de sa trajectoire. Trois autres ballons similaires ont été repérés au-dessus des États-Unis à cette époque, mais aucun n’était lié à la Chine.

« Nous ne pouvons pas ignorer l’ensemble du phénomène des ballons, car si nous ignorons ce que nous voyons, nous serons soudainement surpris. » » dit Zurbuchen.

Zurbuchen a également suggéré que les phénomènes naturels « comme des nuages ​​luminescents, ou quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant », pourrait expliquer certaines observations, tandis que d’autres pourraient être radiées comme « une sorte de problème de caméra. »

Certains témoignages sont moins facilement explicables. Un ancien pilote de chasse de l’US Navy qui a vu un engin en forme de tic-tac effectuer des prouesses de voltige impossibles au large des côtes de Californie en 2004 a insisté sur le fait que l’objet n’était pas fabriqué par l’homme. Un autre pilote stationné sur le même porte-avions a déclaré avoir vu l’objet chuter de 80 000 pieds (un peu moins de 25 000 m) en moins d’une seconde et parcourir des dizaines de kilomètres en quelques secondes. Des images vidéo de la rencontre ont été divulguées en 2017, mais démenties par le Pentagone jusqu’à ce qu’elles soient déclassifiées trois ans plus tard.

« La façon dont les pilotes de la marine ont été ridiculisés, j’ai ressenti pour eux » Zurbuchen a déclaré au Telegraph. « Je suis convaincu qu’ils disaient la vérité sur ce qu’ils ont vu. Les scientifiques les plus importants comme Einstein ont traversé une époque où la science traditionnelle les ridiculisait. »

Le Pentagone a créé sa propre unité de suivi des UAP l’année dernière, mais n’a annoncé aucune preuve d’activité extraterrestre. Cependant, un ancien officier du renseignement a déclaré le mois dernier lors d’une audience au Congrès que l’armée américaine était en possession de « non-humain » des vaisseaux spatiaux et les restes de pilotes extraterrestres pendant plusieurs décennies. Le Pentagone a fermement démenti ces affirmations.