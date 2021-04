Gray a dit que cela nécessitera une « transition ordonnée » – mais c’est « quelque chose que nous ne voyons pas pour le moment », a-t-il souligné. Le pays est le plus grand émetteur de dioxyde de carbone au monde et dépend toujours du charbon pour une grande partie de ses besoins énergétiques.

La Chine s’est engagée l’année dernière à porter ses émissions totales de gaz à effet de serre à un sommet d’ici 2030 et atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2060.

Ils vont devoir fermer ces centrales au charbon d’ici 2040 ou peu de temps après, et cela va être un énorme défi.

« Tout ce qui est construit maintenant – si la Chine veut atteindre son objectif de zéro net – devra être fermé prématurément et donc être un problème de risque lié aux actifs échoués », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la Chine « domine déjà les technologies zéro carbone » – telles que les véhicules électriques, l’énergie solaire et le stockage de batteries, et a déclaré que le pays est capable d’étendre cette infrastructure afin d’atteindre son objectif d’émissions nettes nulles.

L’aspect « beaucoup plus préoccupant » est de savoir si la Chine est disposée et capable de mettre fin à ses centrales au charbon. « Ils vont devoir fermer ces centrales électriques au charbon d’ici 2040 ou peu de temps après, et cela va être un énorme défi », a-t-il déclaré.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire à la Chine », a-t-il déclaré.