La Chine pourrait devenir le premier exportateur mondial de voitures d’ici 2023 (Moody’s)

« La Chine a fait tourner les têtes à travers la pandémie en dépassant la Corée du Sud en 2021 et l’Allemagne en 2022, ce qui en fait le deuxième exportateur de voitures », a déclaré l’agence de notation dans un rapport la semaine dernière.

Une demande croissante de véhicules électriques a fait grimper les exportations automobiles globales de Chine au-delà des niveaux observés avant la pandémie.

Au premier semestre 2023, les recettes d’exportation de véhicules électriques de la Chine ont doublé par rapport à la même période l’an dernier. En comparaison, les exportations automobiles globales du Japon et de la Thaïlande – qui comprennent à la fois les véhicules traditionnels et les véhicules électriques – n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie.

La Chine bénéficie d’un avantage concurrentiel dans la production de cellules de batterie lithium-ion, que Moody’s a cité comme un facteur donnant à ses constructeurs automobiles un avantage en matière de coûts de production de VE.

Selon les projections de Moody’s, la Chine produit plus de la moitié de l’approvisionnement mondial en lithium, grâce à ses faibles coûts de main-d’œuvre par rapport à ses rivaux, le Japon et la Corée du Sud. La Chine compte également plus de la moitié de la capacité de raffinage pour le métal.