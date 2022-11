La Chine pourrait avoir 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035 (rapport du Pentagone)

CNN

Le stock d’ogives nucléaires de la Chine a dépassé les 400 en une fraction du temps précédemment estimé par les États-Unis, a révélé un important rapport du Pentagone, Pékin se concentrant sur l’accélération de son expansion nucléaire alors qu’il cherche à défier les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale.

En 2020, les États-Unis estimaient que la Chine avait des ogives nucléaires au nombre de 200 et prévoyaient que le stock doublerait d’ici une décennie. À peine deux ans plus tard, la Chine a atteint ce cap et pourrait avoir quelque 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035 si elle continue d’augmenter son stock au rythme actuel, selon le rapport 2022 de la puissance militaire chinoise publié mardi.

“Ce que nous avons vraiment vu au cours des deux dernières années, c’est cette expansion accélérée”, a déclaré un haut responsable de la défense.

Le pays le plus peuplé du monde utilise son armée en plein essor comme l’un de ses outils pour créer un système international qui favorise sa vision du monde, posant le “défi le plus important et le plus systémique pour la sécurité nationale des États-Unis”, selon le rapport, et la plus grande capacité nucléaire est bien loin de ce que la Chine appelait une dissuasion nucléaire « légère et efficace ». L’investissement de Pékin dans sa triade nucléaire – options de lancement nucléaire maritime, terrestre et aérien – est une source d’inquiétude à Washington.

“Nous voyons, je pense, un ensemble de capacités prendre forme et de nouveaux chiffres en termes de ce qu’ils cherchent à poursuivre, ce qui soulève des questions sur ce que sera leur intention à plus long terme”, a déclaré le haut responsable de la défense lors d’un briefing. aux journalistes sur le dernier rapport.

La Chine a également effectué 135 essais de missiles balistiques en 2021, selon le rapport, soit plus que le reste du monde réuni. (Le décompte exclut les missiles balistiques utilisés pendant la guerre en Ukraine, note le rapport.)

Le responsable a également fourni de nouveaux détails sur le test chinois d’un missile hypersonique en juillet 2021 qui a fait le tour du monde avant d’atteindre sa cible, une réalisation qui a attiré l’attention sur le rythme lent du développement des armes hypersoniques américaines. Le responsable a déclaré que le système chinois avait parcouru 40 000 kilomètres et démontré le vol le plus long de toutes les armes d’attaque terrestre chinoises à ce jour.

L’armée chinoise, officiellement connue sous le nom d’Armée populaire de libération, développe également des armes spatiales et anti-spatiales, selon le rapport, considérant la technologie de pointe comme un moyen de dissuader une intervention extérieure dans un conflit militaire régional.

La Chine a une armée permanente de près d’un million de soldats, la plus grande marine du monde en nombre de navires et la troisième plus grande force aérienne du monde, selon le rapport.

La stratégie de défense nationale 2022, publiée le mois dernier, identifie la Chine comme le défi majeur pour les États-Unis, un point souvent réitéré par les principaux dirigeants du Pentagone.

“La Chine est le seul pays qui, sur le plan géopolitique, a le potentiel de pouvoir d’être un défi important pour les États-Unis”, a déclaré le président des chefs d’état-major, le général Mark Milley, lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci. “Sur la base de sa population, de sa technologie, de son économie et de ses nano et bien d’autres choses, la Chine est le plus grand défi géopolitique pour les États-Unis.”

Les tensions entre Pékin et Washington tournent fréquemment autour de Taïwan, une île démocratique et autonome. La Chine considère l’île comme une partie fondamentale de son territoire souverain, y compris la mer de Chine méridionale, et les responsables de la défense ont précédemment déclaré qu’elle avait l’intention d’avoir la capacité d’utiliser la force militaire pour prendre Taiwan d’ici 2027.

Dans le dernier rapport – officiellement intitulé Développements militaires et sécuritaires impliquant la République populaire de Chine – les États-Unis n’anticipent pas une invasion imminente de Taïwan. Au lieu de cela, selon le rapport, les États-Unis ont vu Pékin intensifier la pression diplomatique, économique, politique et militaire sur Taiwan.

La visite historique de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île en août a marqué une nouvelle étape dans les efforts de la Chine, alors que Pékin a profité de cette visite pour tenter d’établir une nouvelle normalité autour de Taïwan.

Depuis cette visite, la Chine a franchi plus fréquemment la ligne médiane du détroit de Taiwan, a déclaré le responsable de la défense, un mouvement qu’elle n’utiliserait que rarement dans le passé. En outre, il y a plus d’activité navale autour de Taïwan et un grand nombre d’avions chinois volent dans la zone d’identification de défense aérienne autoproclamée de Taïwan.

“Même si nous ne voyons pas d’invasion imminente, c’est en quelque sorte un niveau élevé d’activité intimidante et coercitive autour de Taiwan”, a déclaré le responsable.

Il y a deux semaines, le président Joe Biden a rencontré le président chinois Xi Jinping en personne pour la première fois lors de sa présidence au sommet du G20 en Indonésie. Biden a décrit la réunion de 3 heures comme “ouverte et franche”, et il a présenté l’approche américaine de l’une des relations bilatérales les plus importantes au monde comme une approche de concurrence et non de conflit.

Biden a également mis l’accent sur la nécessité de maintenir des lignes de communication ouvertes entre Pékin et Washington. La Chine a interrompu plusieurs contacts et réunions avec les États-Unis après la visite de Pelosi à Taiwan. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, qui a rencontré son homologue chinois au Cambodge la semaine dernière, a également souligné le besoin de communication, selon un compte rendu de la réunion.

Le rapport a également examiné les relations entre la Russie et la Chine. Les deux pays ont publié une déclaration conjointe le 4 février, signalant un désir de partenariat et de coopération continus. Pékin et Moscou ont des « intérêts complémentaires » en termes de sécurité nationale et une approche commune des relations internationales. Mais l’invasion russe de l’Ukraine quelques semaines plus tard a compliqué la relation d’une manière qui n’est peut-être pas encore tout à fait claire.

“Bien sûr, ce sera un domaine de grand intérêt pour nous et d’autres observateurs en Europe et ailleurs”, a déclaré le responsable. «Nous avons vu la RPC continuer à soutenir diplomatiquement la Russie et amplifier une grande partie de sa propagande et de sa désinformation. Et donc ce sont des domaines particulièrement préoccupants.