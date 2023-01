La Chine pourrait annexer des parties de la Lune – NASA – RT World News

Le programme spatial de Pékin a remporté un “énorme succès” au cours de la dernière décennie, reconnaît le chef de l’agence Bill Nelson

La Chine pourrait essayer de prendre le contrôle des endroits les plus riches en ressources sur la Lune si elle remporte la compétition contre les États-Unis pour la seule masse planétaire de la Terre, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

“C’est un fait : nous sommes dans une course à l’espace”, Nelson a déclaré dans une interview à Politico dimanche.

“Et c’est vrai qu’il vaut mieux veiller à ce qu’ils [China] n’allez pas à un endroit sur la lune sous couvert de recherche scientifique. Et ce n’est pas au-delà du domaine du possible qu’ils disent : “Tiens-toi à l’écart, nous sommes là, c’est notre territoire”” il a averti.

Le problème est que “il n’y a qu’un nombre limité d’endroits sur le pôle sud de la lune qui conviennent à ce que nous pensons, à ce stade, pour la collecte de l’eau et ainsi de suite”, a ajouté le chef de l’agence spatiale américaine.

Pour justifier sa demande, il a cité la conduite de Pékin sur Terre. “Si vous en doutez, regardez ce qu’ils ont fait avec les îles Spratly”, l’archipel de la mer de Chine méridionale qui est contesté par d’autres nations mais où l’armée chinoise a établi des bases, a déclaré Nelson.















En 2019, la Chine est devenue le premier pays à effectuer un atterrissage en douceur sur la face cachée de la Lune dans le cadre de sa mission robotique Chang’e 4. Il a ensuite été en mesure de renvoyer des échantillons lunaires sur Terre. Pékin dit qu’il prévoit d’envoyer un homme sur la Lune avant 2030 et, plus tard, d’y établir une station de recherche scientifique.

Au cours des dernières années, l’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA) a également envoyé avec succès un orbiteur et un rover sur Mars, et a lancé sa station spatiale nationale en orbite terrestre.

“La Chine au cours de la dernière décennie a connu un succès et des progrès énormes” dans son programme spatial, a reconnu Nelson. Cependant, il a toujours exprimé sa confiance dans le fait que la NASA a ce qu’il faut pour gagner à nouveau la course et atteindre son objectif fixé d’envoyer une mission avec équipage sur la Lune en 2025.

Pékin a démenti à de nombreuses reprises les accusations américaines d’avoir un programme insidieux derrière son programme spatial. En août, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que “L’espace extra-atmosphérique n’est pas un terrain de lutte, mais un terrain important pour une coopération gagnant-gagnant.” L’exploration du cosmos est “l’effort commun de l’humanité et devrait profiter à tous”, Zhao a déclaré, ajoutant que la Chine était attachée à l’utilisation pacifique de l’espace et à la coopération avec d’autres pays.