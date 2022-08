La Chine possède-t-elle Taiwan ? Ou l’île est-elle une nation indépendante ? Les Américains pèsent

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les Américains qui ont parlé à Fox News dans le Wisconsin ont presque tous convenu que Taiwan était son propre pays au milieu des tensions sur l’indépendance de l’île vis-à-vis de la Chine.

“Taiwan est définitivement son propre pays”, a déclaré un homme, Dustin, à Fox News. “C’est son propre pays indépendant, et ils ont le droit souverain d’exister.”

Un autre a accepté et a déclaré: “La Chine devrait s’occuper de ses propres affaires et rester en dehors de ce pays indépendant.”

La Chine considère Taïwan comme son territoire, tandis que le gouvernement de l’île rejette ces affirmations et fonctionne comme une démocratie autonome depuis 1949. Pékin exige que les pays cherchant à établir des relations avec la Chine rompent leurs liens formels avec Taïwan, bien que les États-Unis aient maintenu des liens informels avec l’île. gouvernement.

“Si nous voulons appeler Taiwan un pays, je pense que nous devrions”, a déclaré un homme, Michael. “Franchement, je me fiche que la Chine se fâche.”

« Qui sont-ils pour dire aux États-Unis quoi faire ? Michel a ajouté. “Nous voulons maintenir des relations étrangères décentes, mais ils ne dictent pas ce que nous faisons.”

Pourtant, le fabricant de bonbons Mars Wrigley a présenté ses excuses à la Chine la semaine dernière, après qu’une publicité de Snickers appelant Taiwan un pays est devenue virale.

“Mars Wrigley respecte la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de la Chine et mène ses activités commerciales dans le strict respect des lois et réglementations locales chinoises”, a déclaré l’excuse.

Une personne a déclaré que Taiwan “devrait être” son propre pays.

“Je suppose que je pensais que c’était le cas”, a déclaré un autre. “C’est probablement assez mauvais pour moi que je ne le sache pas.”

Un participant, Don, a déclaré: “Eh bien, la Chine la gouverne en quelque sorte, mais je donne beaucoup de crédit à Nancy Pelosi pour être allée là-bas et avoir tenu tête aux Chinois.”

Pelosi, la présidente de la Chambre, s’est rendue à Taïwan au début du mois. En réponse, Pékin a sanctionné Pelosi et sa famille immédiate, a tiré des missiles au-dessus de l’île et a organisé des exercices militaires à proximité.

“Je pense que la Chine devrait simplement les laisser tranquilles”, a déclaré à Fox News une femme qui considère Taiwan comme une nation indépendante. “Juste comme [Russian President Vladimir] Poutine devrait laisser l’Ukraine tranquille.”