La Chine porte un grand coup après que les électeurs taïwanais ignorent les souhaits de Pékin

Nauru, pays insulaire du Pacifique, a annoncé lundi qu’il rompait ses relations diplomatiques avec Taïwan au profit de la République populaire de Chine, deux jours seulement après que l’électorat taïwanais ait défié Pékin lors de son élection présidentielle en accordant au Parti démocrate progressiste (PDP) au pouvoir un troisième mandat consécutif. .

La perte de Nauru laisse Taiwan, dont le nom officiel est la République de Chine, avec seulement une douzaine d’alliés officiels, pour la plupart de petits pays à faible revenu d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Océanie.

Taipei a accusé la deuxième économie mondiale de débaucher ses alliés. Nauru est la deuxième à rompre ses liens avec l’île autonome en un an, après l’annonce faite par le Honduras en mars dernier, et la dixième à le faire sous l’administration de la présidente du DPP, Tsai Ing-wen.

Le président nauruan David Adeang a annoncé la nouvelle dans un discours national publié lundi sur les réseaux sociaux.

Une photo montre le petit État insulaire de Nauru le 11 septembre 2001. Nauru a annoncé lundi qu’elle mettait fin à ses relations diplomatiques avec Taiwan au profit de Pékin.

Torsten Blackwood/AFP via Getty Images



“Dans le meilleur intérêt de la République et du peuple de Nauru, nous nous dirigerons vers le principe d’une seule Chine, conformément à la résolution 2758 de l’ONU”, a déclaré le gouvernement de la nation océanienne dans un communiqué séparé, soulignant que cela signifiait que Nauru se séparait. avec Taiwan et ne « développerait plus de relations officielles ni d’échanges officiels » avec lui.

“Notre gouvernement reste concentré sur l’avancement de Nauru et ce changement de politique constitue un premier pas important vers le développement de Nauru”, ajoute le communiqué.

Pékin et Taipei exigent tous deux que leurs partenaires diplomatiques potentiels mettent fin à leurs relations avec l’autre comme condition préalable à l’établissement de relations officielles.

En réponse à la décision de Nauru lundi, le bureau présidentiel de Taiwan a annoncé qu’il mettait fin aux relations diplomatiques “avec effet immédiat”.

La porte-parole Olivia Lin a déclaré dans un communiqué que le partenariat avait bénéficié à la population de 12 500 habitants de ce pays océanien et au « développement global ». Elle a exprimé son profond regret que « Nauru ait, sous l’impulsion de Pékin, pris une décision incorrecte » qui ne profite ni à elle ni à la stabilité de la région.

“Alors que le monde félicite Taiwan pour son élection réussie, les autorités de Pékin ont profité de ce moment pour exercer une pression diplomatique en signe de rejet des valeurs démocratiques et de défi éhonté à l’ordre et à la stabilité de la communauté internationale”, peut-on lire dans le communiqué.

Semaine d’actualités a contacté le bureau du président Adeang avec une demande écrite de commentaires.

L’annonce de Nauru intervient deux jours seulement après que Taiwan a élu le vice-président Lai Ching-te du PDP pro-souveraineté, que la Chine avait qualifié de “destructeur de la paix”, au mépris des menaces répétées de Pékin.

“Même si la décision prise par le gouvernement de Nauru le 15 janvier de rompre ses relations diplomatiques avec Taiwan constitue une décision souveraine, elle n’en reste pas moins décevante”, a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, dans un communiqué publié lundi soir.

“Taïwan est un partenaire démocratique, fiable et partageant les mêmes idées. La RPC fait souvent des promesses en échange de relations diplomatiques qui restent finalement non tenues”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les États-Unis « approfondiraient et élargiraient leur engagement avec Taiwan » et a encouragé les autres pays à faire de même.

La Chine avait présenté la campagne électorale comme un choix entre la guerre et la paix.

La Chine a effectivement gelé les communications avec le gouvernement dirigé par le PDP à Taiwan avec l’investiture de la présidente Tsai en 2016 et a résisté aux efforts de Taipei pour reprendre le dialogue à travers le détroit de Taiwan.

La Chine revendique Taiwan comme son territoire et affirme que l’unification avec lui est inévitable, par la force si nécessaire. Ces dernières années, Pékin a intensifié ses activités militaires près de la ligne médiane du détroit de Taiwan, long de 100 milles.

À l’approche des dernières élections, la Chine a clairement indiqué qu’elle préférait n’importe qui à quatre années supplémentaires de règne du PDP, et Lai était probablement considéré comme particulièrement menaçant en raison des commentaires qu’il avait faits en faveur de l’indépendance de Taiwan pendant son mandat de maire de la région du sud. ville de Taïnan.

Parallèlement, le ministère chinois des Affaires étrangères a publié sa propre déclaration saluant le choix de Nauru.

“La décision du gouvernement de Nauru de rétablir les relations diplomatiques avec la Chine a une fois de plus pleinement démontré que le principe d’une seule Chine est l’aspiration du peuple et la tendance de l’époque”, indique le communiqué.

Nauru avait déjà rompu ses liens avec Taiwan au profit de la Chine en 2002. Trois ans plus tard, elle avait rétabli ses liens avec Taipei sous une nouvelle administration.

Les États-Unis n’ont pas officiellement reconnu Taiwan depuis 1979, date à laquelle ils ont changé d’allégeance à Pékin. La politique intentionnellement ambiguë d’une seule Chine de Washington reconnaît, mais ne reconnaît pas, la revendication de souveraineté de Pékin sur Taiwan.

Cependant, les États-Unis maintiennent une forte présence diplomatique non officielle à Taiwan et en sont le principal fournisseur d’armes. Deux anciens responsables américains et un représentant de l’ambassade américaine de facto sont à Taiwan en visite pour signaler le soutien américain après les élections.

Mise à jour du 16/01/24, 23 h 06 HE : Cette histoire a été mise à jour pour inclure une déclaration du porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller.