La Chine porte plainte devant l’OMC contre les restrictions américaines à l’exportation de puces

La Chine a lancé un différend contre les États-Unis à l’Organisation mondiale du commerce au sujet des vastes restrictions à l’exportation de semi-conducteurs imposées par Washington qui visent à couper la deuxième économie mondiale des composants de haute technologie.

En octobre, les États-Unis ont introduit des règles interdisant l’exportation vers la Chine de puces fabriquées à l’aide d’outils américains, ainsi que de tout semi-conducteur conçu pour des applications d’intelligence artificielle. Cette décision a effectivement paralysé l’industrie chinoise des semi-conducteurs.

Le ministère chinois du Commerce a confirmé lundi le différend commercial dans un communiqué et a accusé les États-Unis d’abuser des mesures de contrôle des exportations et d’entraver le commerce international normal des puces et d’autres produits.

Il a déclaré que le différend à l’OMC est un moyen de répondre aux préoccupations de la Chine par des moyens juridiques.

Washington a soutenu que ses restrictions à l’exportation sont dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Le différend de la Chine sur les puces survient quelques jours après que l’OMC a jugé que les droits de douane imposés par l’ancien président Donald Trump sur les importations d’acier et d’aluminium violaient les règles du commerce mondial. La Chine faisait partie des pays qui ont intenté une action contre les États-Unis

Les différends commerciaux via l’OMC peuvent prendre des années à être résolus. La Chine a franchi la première étape connue sous le nom de demande de consultations. L’OMC contient également des dispositions dans ses règles qui permettent aux pays d’imposer des restrictions dans l’intérêt de la sécurité nationale. Cela pourrait rendre difficile pour la Chine de gagner ce différend particulier.

“Si c’est la réponse aux contrôles des exportations, cela suggère que la Chine a des options limitées”, a tweeté mardi Pranay Kotasthane, président du programme de géopolitique de haute technologie à l’Institution Takshashila.

“Étant donné que l’OMC a des exceptions pour les préoccupations de sécurité nationale, qui peuvent être définies au sens large, il est peu probable que cela entraîne des changements de politique.”

Un porte-parole du représentant américain au commerce n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Mais le porte-parole Adam Hodge a déclaré lundi à Reuters que les États-Unis avaient reçu la demande de consultations de la Chine concernant les restrictions à l’exportation de semi-conducteurs.

“Comme nous l’avons déjà communiqué à la RPC (République populaire de Chine), ces actions ciblées concernent la sécurité nationale, et l’OMC n’est pas le forum approprié pour discuter des questions liées à la sécurité nationale”, a déclaré Hodge.