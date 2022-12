La Chine pleure l’ancien dirigeant Jiang Zemin avec des bouquets et des premières pages noires

L’ancien président chinois Jiang Zemin est décédé mercredi à l’âge de 96 ans.

Les journaux chinois ont noirci leurs premières pages et les drapeaux ont été mis en berne en signe de deuil.

La mort de Jiang survient à un moment tumultueux en Chine, où les autorités sont aux prises avec de rares manifestations de rue généralisées.

Les journaux chinois ont rendu leurs premières pages noires jeudi et les drapeaux ont été mis en berne en signe de deuil pour la mort de l’ancien président Jiang Zemin, tandis que des sympathisants ont déposé des tas de bouquets devant sa maison d’enfance.

Jiang est décédé mercredi dans sa ville natale de Shanghai juste après midi d’une leucémie et d’une défaillance d’organes multiples, à l’âge de 96 ans.

Sa mort a suscité une vague de nostalgie pour les temps relativement plus libéraux qu’il a supervisés.

Une date n’a pas encore été fixée pour ses obsèques.

La première page du Quotidien du peuple officiel du Parti communiste au pouvoir a consacré toute sa première page à Jian et affichait une grande photo de lui portant ses lunettes de “crapaud” emblématiques.

“Le camarade bien-aimé Jiang Zemin ne sera jamais oublié”, a-t-il déclaré dans son titre, au-dessus d’un article republiant l’annonce officielle de sa mort.

Les drapeaux ont volé en berne sur les principaux bâtiments gouvernementaux et les ambassades chinoises à l’étranger, tandis que les pages d’accueil des plateformes de commerce électronique Taobao et JD.com sont également devenues en noir et blanc.

LIRE | De nouveaux affrontements dans le sud de la Chine alors que les autorités mettent en garde contre la “répression”

Les personnes en deuil ont déposé des tas de bouquets de chrysanthèmes blancs, un symbole chinois traditionnel du deuil, devant la maison d’enfance de Jiang dans la ville orientale de Yangzhou, a déclaré un témoin à Reuters, refusant d’être identifié étant donné les sensibilités à discuter de tout ce qui est politique en Chine.

Certaines personnes se sont agenouillées devant sa maison en signe de respect, a ajouté la personne.

Une note sur un bouquet disait:

Grand-père Jiang, repose en paix.

À Shanghai, où Jiang est mort, la police a fermé les rues, mais des centaines de personnes ont quand même tenté d’apercevoir un véhicule censé transporter son corps, selon des images partagées sur les réseaux sociaux chinois.

Sur une photo, des gens brandissaient une banderole en noir et blanc sur laquelle on pouvait lire “Camarade Jiang Zemin, tu vivras pour toujours dans nos cœurs”.

Étrangers non invités

Mais les gouvernements étrangers, les partis politiques et les “personnages amis” ne seront pas invités à envoyer des délégations ou des représentants en Chine pour assister aux activités de deuil, a indiqué l’agence de presse officielle Xinhua.

Dans l’une des plus grandes banques étrangères de Chine, les employés ont été invités à porter du noir lors de réunions avec les régulateurs, les cadres supérieurs ont été invités à ne pas être photographiés lors de fêtes et la banque a suspendu les activités de marketing pendant 10 jours, un cadre supérieur de a déclaré le prêteur à Reuters, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

La mort de Jiang survient à un moment tumultueux en Chine, où les autorités sont aux prises avec de rares manifestations de rue généralisées parmi les habitants qui en ont assez des lourdes restrictions de Covid-19 près de trois ans après le début de la pandémie.

La Chine est également enfermée dans une impasse de plus en plus agressive avec les États-Unis et ses alliés sur tout, des menaces chinoises à Taiwan, gouverné démocratiquement, aux questions commerciales et aux droits de l’homme.

Alors que Jiang pouvait avoir un tempérament féroce, son côté joculaire où il chantait parfois pour des dignitaires étrangers et plaisantait avec eux contraste fortement avec son successeur plus rigide Hu Jintao et l’actuel président Xi Jinping.

Un utilisateur sur WeChat a écrit, en ajoutant un emoji bougie :

Avoir quelqu’un formé comme leader est une bonne chose, RIP.

Certains utilisateurs chinois des médias sociaux ont publié des photos et des vidéos de Jiang parlant ou riant, ainsi que des articles sur son discours de 1997 à l’Université de Harvard en anglais, rappelant une époque où la Chine et l’Occident étaient en meilleurs termes.

Les gouvernements américain et japonais ont tous deux exprimé leurs condoléances.

LIRE | L’ancien dirigeant chinois Jiang Zemin est décédé à l’âge de 96 ans

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré qu’au cours de ses deux visites aux États-Unis en tant que président ainsi que de multiples autres réunions avec des responsables américains, Jiang s’est efforcé de faire progresser les liens “tout en gérant nos différences – un impératif qui perdure aujourd’hui”.

Même Taiwan, que Jiang a menacé de jeux de guerre à l’approche de la première élection présidentielle directe de l’île en 1996, a déclaré qu’il avait envoyé ses “meilleurs vœux” à la famille de Jiang, bien qu’il ait ajouté qu’il “menaçait le développement du système démocratique de Taiwan”. et les changes avec force ».