Un cochon qui est devenu une icône nationale improbable en Chine après avoir survécu 36 jours sous les décombres d’un puissant tremblement de terre de 2008, est décédé à l’âge de 14 ans, déclenchant une vague d’émotion jeudi. « Zhu Jianqiang », ou « Cochon fort », est devenu célèbre après avoir été découvert vivant après le tremblement de terre de magnitude 7,9 dans le sud-ouest de la province du Sichuan le 12 mai 2008. Le tremblement de terre a fait près de 90 000 morts ou disparus et l’histoire miraculeuse du cochon, subsistant sur un sac de charbon de bois et d’eau de pluie, a été salué comme un symbole inspirant de la volonté de survivre. Des témoins ont déclaré que le jeune « Zhu Jianqiang » avait perdu tellement de poids au moment où il a été retiré des décombres qu’il ressemblait plus à une chèvre.

Un musée local près de la ville de Chengdu avait acheté le célèbre cochon pour 3 008 yuans (450 $) et l’avait conservé comme attraction touristique pendant qu’il vivait ses jours.

Il a succombé à « la vieillesse et l’épuisement » mercredi soir, a déclaré le musée sur la plate-forme chinoise Weibo, semblable à Twitter.

En termes humains, il avait 100 ans, a déclaré le Global Times, citant son éleveur.

Le porc célèbre a été nommé animal chinois de l’année en 2008 parce qu’il « illustrait de manière éclatante l’esprit de ne jamais abandonner ».

Le hashtag Weibo « Strong Pig est mort » avait attiré près de 300 millions de vues à la mi-journée jeudi et augmentait rapidement.

Les utilisateurs de Weibo l’ont salué comme « le cochon le plus célèbre de l’histoire ».

« C’est en effet un animal fort, non seulement pour survivre au tremblement de terre, mais aussi pour les 13 années de vie qui s’ensuivent », a déclaré un article populaire de Weibo.

