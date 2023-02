La Chine plante sa pelle dans l’arrière-cour des États-Unis — RT World News

Le lithium est le minéral essentiel pour les ressources énergétiques renouvelables et s’apprête à devenir au XXIe siècle ce que le charbon était aux deux siècles précédents.

Le minéral est le matériau clé dans la production de batteries lithium-ion, qui alimentent tout, des téléphones portables aux voitures électriques. Plus important encore, il est considéré comme un “pilier de l’économie sans énergie fossile” par les Nations Unies, considéré comme le principal moyen de stocker l’énergie dans les réseaux électriques propres du futur. À ce titre, le lithium est devenu l’un des produits de base les plus recherchés, son prix ayant bondi de plus de 500 % au cours des deux dernières années.

Les courants géopolitiques entraînent une ruée vers le précieux minerai par les puissances mondiales. Il y a une lutte pour savoir qui contrôle les chaînes d’approvisionnement, lancée par les États-Unis, qui ont rejeté la mondialisation et cherchent à réaffirmer leur influence sur les biens mondiaux critiques en les relocalisant de force et en minant les concurrents (un aspect clé de leur approche envers la Russie et la Chine) .

Avec sa position dominante sur les biens et technologies des énergies renouvelables, la Chine est devenue le centre des efforts de l’administration Biden pour reprendre une avance dans l’industrie. La position plus compétitive de Washington a vu les deux pays en désaccord sur qui peut localiser et exploiter les gisements de lithium autour de la planète. Celui qui contrôle la chaîne d’approvisionnement dominera l’industrie.















La chaîne d’approvisionnement commence là où se trouve la ressource en question. Sur ce point, la Chine a une longueur d’avance, possédant à la fois une quantité importante de lithium et la capacité de l’exploiter. Il se classe au sixième rang mondial pour les ressources globales en lithium (5,1 millions de tonnes) et au quatrième rang pour les réserves exploitables (1,5 million de tonnes). Les États-Unis eux-mêmes ont plus de ressources en lithium avec 9,1 millions de tonnes, mais leurs réserves exploitables actuelles ne s’élèvent qu’à 750 000 tonnes. Dans ce cas, les ressources concernent des gisements de lithium connus, tandis que les réserves exploitables sont celles qui sont déjà extraites et utilisées.

Si avoir l’Australie à ses côtés, avec ses 5,7 millions de tonnes de réserves de lithium, pourrait contribuer à faire pencher la balance en sa faveur, il semble que les États-Unis perdent leur emprise sur une région riche en gisements de lithium et sur celle que Washington domine depuis des décennies. sinon des siècles : l’Amérique Centrale et du Sud. Pendant ce temps, la Chine fait des progrès significatifs dans ces régions clés.

L’Amérique latine possède à elle seule 56 % des gisements mondiaux de lithium. Ceux-ci sont concentrés en Bolivie, en Argentine, au Chili (le « triangle du lithium ») et au Brésil. Les 21 millions de tonnes de la Bolivie sont pratiquement inexploitées, et tandis que l’Argentine exploite 2,2 millions de ses 19 millions de tonnes de ressources globales, il y a évidemment de la place pour se développer. De plus, le Mexique a également 1,7 million de tonnes. Désormais, les États-Unis et la Chine se disputent l’accès à cette vaste offre.

Traditionnellement, les États-Unis ont revendiqué l’hégémonie sur les Amériques par le biais de leur politique de la doctrine Monroe, qui vise à empêcher l’émergence de toute autre puissance concurrente dans la région. Afin de maintenir cette domination, Washington a mené des siècles de guerres et organisé des changements de régime et des coups d’État dans les pays d’Amérique latine, l’effort le plus récent étant la tentative infructueuse d’expulser Nicholas Maduro du Venezuela (qui était lui-même lié au pétrole).

Alors que la rivalité géopolitique et économique entre les États-Unis et la Chine s’intensifie, Pékin a cherché à investir dans de nombreuses entreprises de lithium à travers les Amériques. Les États-Unis ont réagi en tirant parti du pouvoir politique là où ils le pouvaient. Des efforts ont été déployés pour empêcher une entreprise chinoise d’explorer le lithium au Mexique, et le Canada a récemment ordonné à trois entreprises chinoises de se départir de ses sociétés minières en invoquant des questions de sécurité nationale. Ces deux pays sont parties à l’accord USMCA – États-Unis – Mexique – Canada, et avec la disparition de la Chine, leurs mines de lithium seront plus ouvertes aux investissements américains.















Les efforts de Washington n’ont pas été couronnés de succès dans tous les cas. Le premier pays pour les réserves de lithium, la Bolivie, n’est pas un pays ami des États-Unis et penche politiquement loin vers la gauche. Ainsi, il y a quelques semaines, un consortium chinois a obtenu un accord à La Paz qui lui donne le droit de développer deux usines de lithium. La société chinoise investira plus d’un milliard de dollars dans la première étape du projet.

Les États-Unis sont également confrontés à des défis en Argentine et au Brésil, les deux pays rejetant la doctrine Monroe et cherchant à protéger leurs intérêts dans un environnement plus multipolaire. Avec la défaite de Jair Bolsonaro et le retour du gaucher Luiz Inacio “Lula” da Silva, il semble évident que le Brésil se présentera comme faisant partie d’un environnement multipolaire et cherchera à s’engager avec la Chine, en écartant la tendance sinophobe et pro-américaine adoptée par son prédécesseur. Il y a un an, l’Argentine a rejoint l’initiative chinoise Belt and Road, et en juillet de l’année dernière, une entreprise chinoise a conclu un accord de près d’un milliard de dollars pour reprendre une entreprise argentine de lithium, ce que les États-Unis n’ont pas pu bloquer.

Les tensions géopolitiques s’échauffent aussi vite qu’une pile au lithium surchargée. Un avenir plein de voitures électriques et d’énergie renouvelable et propre est peut-être à venir, mais les questions climatiques et l’avenir de l’humanité ne sont pas la force motrice ici. Les intérêts mondiaux partagés sont déterminés par la politique de savoir quel pays devrait fabriquer ces voitures électriques et quel pays devrait contrôler les chaînes d’approvisionnement pour les fabriquer. Les États-Unis ont du mal à faire avancer la Chine, ce qui crée une nouvelle confrontation dans les Amériques.