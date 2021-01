Ils ont fermé les transports et annulé les mariages, les funérailles et, surtout, une conférence provinciale du Parti communiste.

Ils ont verrouillé deux villes de plus de 17 millions d’habitants, Shijiazhuang et Xingtai. Ils ont ordonné un programme de tests de collision pour presque tous les résidents, qui a été achevé en quelques jours.

Les flambées restent faibles par rapport à la dévastation que subissent d’autres pays, mais elles menacent de compromettre le succès du Parti communiste du pays dans la maîtrise du virus, permettant à son économie de rebondir après la crise de l’année dernière et à son peuple de revenir à quelque chose de proche. à une vie normale.

Plus de 22 millions de personnes en tout ont reçu l’ordre de rester à l’intérieur de leurs maisons – le double du nombre touché en janvier dernier lorsque le gouvernement central chinois a verrouillé Wuhan, la ville centrale où le virus a été signalé pour la première fois, dans un mouvement qui a ensuite été considéré comme extraordinaire.

Depuis Wuhan, les autorités ont créé un manuel qui mobilise les cadres du parti pour répondre rapidement aux nouvelles épidémies en bouclant les quartiers, en effectuant des tests à grande échelle et en mettant en quarantaine de grands groupes si nécessaire.

« Dans le processus de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, l’un des points clés est de rechercher la vérité à partir des faits, de divulguer ouvertement et de manière transparente des informations sur l’épidémie et de ne jamais permettre de couvrir ou de sous-déclarer », a déclaré le Premier ministre chinois, Li Keqiang réunion vendredi du Conseil d’Etat, cabinet chinois.

La Chine, un pays de 1,4 milliard d’habitants, a signalé en moyenne 109 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière, selon une base de données du New York Times. Ces chiffres seraient les bienvenus dans des pays bien pires – y compris les États-Unis, qui enregistrent en moyenne plus de 250 000 nouveaux cas par jour – mais ils sont les pires en Chine depuis l’été dernier.

La Commission nationale chinoise de la santé n’a signalé aucun nouveau décès, mais l’Organisation mondiale de la santé, qui utilise des informations en provenance de Chine, a enregistré 12 jusqu’à présent en 2021. La Commission nationale de la santé n’a pas répondu aux demandes d’explication de l’écart.

À Hebei, la province où la nouvelle épidémie s’est concentrée, les autorités ont déclaré la semaine dernière un «état de guerre» qui ne montre aucun signe de disparition prochaine.

Tout au long de la pandémie, les responsables se sont montrés particulièrement préoccupés par Pékin, siège de la direction centrale du Parti communiste. La semaine dernière, le secrétaire du parti à Hebei, Wang Dongfeng, s’est engagé à faire en sorte que la province soit «le fossé pour sauvegarder la sécurité politique de Pékin».