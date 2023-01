La Chine peut espionner à travers les appareils ménagers, prévient un rapport

Les appareils compatibles avec l’Internet des objets communiquent constamment des données d’utilisation à leurs fabricants, a averti le gouvernement britannique

Des puces électroniques fabriquées en Chine et intégrées dans des appareils de l’Internet des objets tels que des réfrigérateurs intelligents, des voitures et des téléviseurs permettent à Pékin d’espionner des Britanniques sans méfiance, a révélé un rapport du groupe de réflexion OODA publié lundi et vu par le UK Telegraph.

Affirmer que la menace des composants fabriqués en Chine, appelés IoT cellulaires, est plus grande que celle posée par les composants Huawei 5G fabriqués en Chine, que le gouvernement britannique a décidé de couper du réseau 5G britannique d’ici 2027, sous la forte pression américaine.

Ces modules « cheval de Troie » se trouvent dans tous les appareils connectés à l’Internet des objets, des ordinateurs portables et montres intelligentes aux voitures, réfrigérateurs, compteurs intelligents, caméras de sonnette, machines de paiement par carte de crédit, même les ampoules. Conçus pour collecter des données d’utilisation et les retransmettre au fabricant via les réseaux 5G, ils peuvent produire une image relativement détaillée d’un utilisateur, d’une communauté ou de toute une industrie.

Les entreprises chinoises qui dominent l’industrie doivent transmettre ces données au gouvernement chinois si on le lui demande, prévient le rapport. Une telle richesse de données pourrait être utilisée pour identifier et surveiller les sources de renseignement potentielles ou d’autres VIP, en identifiant qui traite les informations sensibles et quelles voies possibles de chantage ou de corruption pourraient fonctionner sur eux – une peur qui est devenue très réelle plus tôt ce mois-ci lorsque les appareils ont été trouvé dans les voitures ministérielles au Royaume-Uni.

La surveillance passive pourrait permettre à Pékin d’identifier les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement, tandis qu’une intervention active pourrait saboter un concurrent – ​​ou l’infrastructure d’un pays entier, selon le rapport.

“Les données générées par les systèmes automatisés de logistique, de fabrication et de transport… pourraient être inestimables pour garantir que les intérêts économiques du titulaire prévalent sur ceux d’un concurrent“, indique le rapport, comparant la richesse des données enregistrées par les micropuces à”une forme de connaissance d’initié basée sur les données.”

Son auteur, le conseiller vétéran du Royaume-Uni pour la Chine, Charles Parton, a exhorté Londres à ne pas permettre à la Chine d’obtenir un monopole sur les appareils. Alors que plus de la moitié (54 %) des IdO cellulaires dans le monde sont déjà fabriqués par trois entreprises chinoises, des entreprises occidentales en fabriquent également. Il a souligné que les agences gouvernementales et les entreprises opérant dans des secteurs sensibles comme la défense devraient auditer leurs appareils d’ici la fin de 2025 et remplacer tous les appareils vulnérables, avertissant que des millions d’unités d’espionnage potentielles sont déjà utilisées au Royaume-Uni.

Pékin a rejeté les allégations de surveillance comme «manipulation politique“, avertissant que l’exclusion des entreprises chinoises du marché britannique ne serait pas seulement”porter gravement atteinte aux règles du commerce international,” mais aussi “fragmenter le marché mondial et saboter la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales.”