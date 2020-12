La Chine a réussi à récupérer des échantillons lunaires – et commence maintenant la partie des découvertes cachées dans le sol.

Les échantillons de roche et de sol de la lune ont atterri avec succès sur Terre pour la première fois en plus de quatre décennies.

La mission lunaire Chang’e-5 a atterri avec succès sur Terre avec des échantillons lunaires à bord, faisant de la Chine le troisième pays à avoir jamais collecté des échantillons lunaires, et aussi le premier en 44 ans après que la Russie ait réalisé cet exploit dans sa mission sans pilote Luna 24 en 1976. Cette réalisation remonte à la course spatiale des années 60 et 70, qui a conduit à des réalisations sans précédent de la Russie et des États-Unis dans les missions spatiales.

Mais que révèlent les échantillons de lune?

Aucune agriculture en vue – pour l’instant. Contrairement au sol organique sur terre, le sol de la lune ne contient aucun nutriment organique et est très sec, ce qui ne convient ni à la culture de légumes ni de pommes de terre « , a déclaré Zhu Guangquan, un présentateur de vidéosurveillance, via une vidéo publiée sur le Sina Weibo. compte rendu de CCTV samedi, citant des scientifiques, rapports Le Global Times.

Cependant, bien que le sol sur la lune ne puisse pas faire pousser de légumes, il peut être utilisé d’autres manières. Le vent solaire à long terme a injecté une grande quantité d’hélium-3 dans le sol lunaire, qui peut être utilisée comme énergie propre et produire de l’électricité par fusion thermonucléaire, selon la vidéo publiée par CCTV.

Cependant, grandir dans l’espace n’est pas une possibilité lointaine: c’est possible dans l’espace, et ce n’était pas la première tentative de la Chine de grandir sur la lune.

Début janvier 2019, des graines de coton sur Chang’e 4, un vaisseau spatial chinois qui avait atterri, dans une première historique, de l’autre côté de la lune, le côté qui ne se tourne jamais vers la Terre. Les graines sont venues avec l’environnement propice à la croissance: eau, air, sol et système de chauffage pour la chaleur. Blottis les uns contre les autres, les semis ressemblaient à une forêt miniature d’un vert profond. Un soupçon de vie dans un monde stérile.

Et puis, environ une semaine plus tard, ils sont tous morts, signalé L’Atlantique. L’expérience de la Chine a cependant marqué la première fois que de la matière biologique a grandi sur la Lune.

La NASA, cependant, a réussi à faire pousser des cultures dans l’espace, non pas sur la lune, mais sur le Centre spatial international.

Le système de production de légumes, connu sous le nom de Veggie, est un jardin spatial résidant sur la station spatiale. Le but de Veggie est d’aider la NASA à étudier la croissance des plantes en microgravité, tout en ajoutant de la nourriture fraîche au régime alimentaire des astronautes et en améliorant le bonheur et le bien-être dans le laboratoire en orbite. Le jardin Veggie a à peu près la taille d’un bagage à main et contient généralement six plantes.

Les oreillers sont importants pour aider à distribuer l’eau, les nutriments et l’air dans un équilibre sain autour des racines. Sinon, les racines se noieraient dans l’eau ou seraient englouties par l’air à cause de la façon dont les fluides dans l’espace ont tendance à former des bulles.

En l’absence de gravité, les plantes utilisent d’autres facteurs environnementaux, tels que la lumière, pour orienter et guider la croissance. Une banque de diodes électroluminescentes (LED) au-dessus des plantes produit un spectre de lumière adapté à la croissance des plantes.

À ce jour, Veggie a cultivé avec succès une variété de plantes, dont trois types de laitue, le chou chinois, la moutarde mizuna, le chou rouge russe et les fleurs de zinnia, a partagé la NASA dans un segment détaillé sur la culture de plantes dans l’espace.

Le Global Times a également signalé que les échantillons lunaires seraient divisés en trois parties à des fins différentes, a déclaré le chef adjoint de la CNSA, Wu Yanhua. Les laboratoires de recherche scientifique en recevront certains, tandis que les deux autres seront exposés dans les musées nationaux pour l’éducation du public et partagés avec la communauté internationale conformément aux règles de gestion des données lunaires. Ils pourraient même être offerts comme cadeaux spéciaux à des pays qui travaillent en étroite collaboration avec la Chine sur les questions aérospatiales.