La Chine pèse sur la “coopération stratégique” avec la Russie — RT World News

Pékin cherche à travailler avec la Russie pour défendre le droit international, selon le ministre des Affaires étrangères

La Chine souhaite travailler plus étroitement avec la Russie pour défendre l’ordre mondial fondé sur le droit international, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

La déclaration intervient au milieu des tensions croissantes entre Pékin et Washington à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taiwan.

“La Russie a toujours défendu le principe d'”une seule Chine”, s’opposant à tout empiètement sur la souveraineté de notre pays”, a-t-il ajouté. a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi après des entretiens avec son homologue russe Sergueï Lavrov au Cambodge vendredi.

“Pékin est prêt à renforcer la coopération stratégique avec la Fédération de Russie afin que nous puissions défendre plus efficacement un système international où l’ONU jouerait le rôle clé, et un ordre fondé sur les normes du droit international.”

Les remarques de Wang font suite aux tensions suscitées par la visite de Pelosi à Taïwan cette semaine. Pékin considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire et s’oppose fermement à toute forme de reconnaissance de Taipei en tant que nation indépendante.

La Chine a accusé les États-Unis de porter atteinte à sa souveraineté et a lancé des exercices militaires instantanés autour de Taïwan en réponse au voyage.

Vendredi, Pékin a annoncé sa décision d’imposer des sanctions à Pelosi et aux membres de sa famille immédiate. Il a également coupé les liens avec Washington dans un certain nombre de domaines militaires et civils.

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié mardi un communiqué, affirmant que cette visite était un signe de la “agressif” politique, visant à “Confinement global de la Chine.”