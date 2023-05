La Chine perquisitionne les bureaux d’un grand cabinet de conseil

L’opération de sécurité contre Capvision intervient alors que Pékin durcit les lois anti-espionnage

Les services de sécurité chinois ont mené des raids dans plusieurs bureaux de la société de conseil internationale Capvision dans le cadre des lois anti-espionnage récemment élargies de Pékin, selon un rapport de la chaîne de télévision publique Jiangsu Television lundi.

Capvision a été accusé de ne pas avoir « s’acquitter sérieusement de ses responsabilités et obligations en matière de contre-espionnage pour empêcher l’espionnage », le point de vente a rapporté.

Un policier anonyme a également été cité par le diffuseur comme alléguant que Capvision embauche « experts-conseils hautement rémunérés » OMS « obtenir illégalement divers types de données sensibles » des autorités chinoises qui présente une « Risque majeur pour la sécurité nationale de la Chine. »

Le rapport n’a pas précisé la date des descentes de police coordonnées mais a indiqué que les bureaux de Capvision dans des villes comme Pékin, Shenzhen et Shanghai faisaient partie des personnes ciblées. Les employés ont été interrogés et les appareils de bureau ont été fouillés, selon Jiangsu. La société, qui a son siège à Shanghai et à New York, fournit une gamme de services de conseil à plus de 2 000 clients internationaux, indique son site Web.

Capvision n’a pas officiellement commenté les raids, mais dans un article publié lundi sur les réseaux sociaux, la société est « résolu » dans son engagement envers les lois sur la sécurité nationale en Chine, et qu’il faudrait un « rôle principal » pour aider à réglementer l’industrie du conseil.

Ces dernières semaines, la Chine a également interrogé le personnel du bureau de Shanghai du groupe de conseil américain Bain & Company et fermé le bureau de Pékin de la société américaine de collecte d’informations Mintz Group – qui a également vu cinq de ses employés locaux détenus.

La surveillance accrue de ces entreprises intervient alors que Pékin renforce les lois anti-espionnage régissant le partage d’informations potentiellement sensibles. Les règles élargies ont redéfini la description de «l’espionnage» pour inclure les cyberattaques contre les infrastructures de l’État ou les réseaux d’information critiques. La loi, qui entre en vigueur le 1er juillet, donne également aux autorités chinoises une marge de manœuvre supplémentaire pour mener des recherches ou demander des données à des personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’espionnage.

La Chambre de commerce américaine de Shanghai s’est dite mardi préoccupée par les enquêtes de Pékin sur les sociétés de conseil qui ont des liens commerciaux avec les États-Unis. Son président Eric Zheng a déclaré « Ce serait utile » que Pékin définisse clairement dans quels domaines les cabinets de conseil peuvent ou non «faire preuve de diligence raisonnable».