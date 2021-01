Il a illustré comment la sape de Trump de la démocratie américaine a fourni une couverture à des gouvernements autoritaires comme celui de la Chine. Pékin a vu le chaos alimenté par Trump comme une défense appropriée pour ses politiques autoritaires et une répression de la dissidence de poing de fer.

« Nous espérons que le peuple américain pourra jouir de la paix, de la stabilité et de la sécurité le plus rapidement possible », a déclaré jeudi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, dans les médias d’État, renversant la situation sur les principales expressions des préoccupations sociales. de Chine. des gens.