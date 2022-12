La Chine passe de Covid-zéro mais ce ne sera pas la voie à suivre

“Cependant, nous voudrions également avertir que la route vers une réouverture complète peut encore être progressive, douloureuse et cahoteuse”, ont-ils déclaré. Le pays ne semble pas bien préparé à une vague massive d’infections, et le taux d’infection de 0,13% laisse le pays bien en deçà de ce qui est nécessaire pour l’immunité collective, selon le rapport.

“Avec la plupart de la population non infectée avant la réouverture, des taux de vaccination des personnes âgées inférieurs à ceux de nombreuses autres économies et des similitudes culturelles, nous pensons que les réouvertures de Hong Kong et de Taïwan sont les plus pertinentes pour la Chine continentale”, ont déclaré l’économiste en chef de la Chine Hui Shan et une équipe.

“Leurs expériences suggèrent que les cas sont susceptibles de monter en flèche lors de la réouverture et de persister pendant un certain temps, un taux élevé de vaccination des personnes âgées est la clé d’une réouverture en toute sécurité et la mobilité diminue fortement à mesure que les cas augmentent”, indique le rapport Goldman.

Au cours des deux derniers mois, Taïwan n’a plus exigé que les voyageurs internationaux soient mis en quarantaine à leur arrivée et a déclaré que les gens n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur.