La Chine parvient au premier remède au monde contre le diabète grâce à la thérapie cellulaire

Les scientifiques et les médecins chinois ont réalisé une avancée majeure dans le domaine médical. Ils auraient guéri pour la première fois un patient diabétique grâce à la thérapie cellulaire.

Le patient est un homme de 59 ans atteint de diabète de type 2 depuis 25 ans. Son diabète lui a causé de graves problèmes de santé. En 2017, il a subi une greffe de rein. Malgré cela, il a perdu la majeure partie de la fonction des îlots pancréatiques. Cette fonction est importante pour contrôler la glycémie. Il avait besoin de plusieurs injections d’insuline chaque jour.

« Je pense que cette étude représente une avancée importante dans le domaine de la thérapie cellulaire pour le diabète », a déclaré Timothy Kieffer, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, en s’adressant au Poste du matin de la Chine du Sud le lundi.

Traiter le diabète avec des cellules mononucléées du sang périphérique

Des chercheurs du monde entier étudient les greffes d’îlots comme une option prometteuse pour traiter le diabète. Ils se concentrent principalement sur la fabrication de cellules ressemblant à des îlots à partir de cellules souches humaines. Après plus de dix ans de travail acharné, l’équipe chinoise a réalisé des progrès significatifs.

En juillet 2021, le patient a subi une greffe de cellules. À peine onze semaines plus tard, il n’avait plus besoin d’insuline externe. En un an, il n’a plus eu besoin de médicaments oraux pour contrôler sa glycémie.

L’équipe, dirigée par Yin Hao de l’hôpital Changzheng de Shanghai, a utilisé les propres cellules mononucléées du sang périphérique du patient. Ils ont transformé ces cellules en « cellules-graines » et ont fabriqué du tissu d’îlots pancréatiques en laboratoire, selon Ingénierie intéressante.

Yin a souligné que cette percée constitue une avancée majeure dans la médecine régénérative. Ce champ utilise la capacité du corps à se guérir lui-même pour traiter les maladies.

Difficulté à traduire les cellules souches en cellules productrices d’insuline de haute qualité

L’un des défis courants de la recherche médicale consiste à transformer les cellules souches en grandes quantités de cellules productrices d’insuline de haute qualité à des fins thérapeutiques. Dans une étude récente, publiée dans Recherche et thérapie sur les cellules souchesun groupe de chercheurs sur le diabète, dirigé par Kieffer, a étudié les moyens d’améliorer la façon dont nous produisons ces cellules à grande échelle.

Ils ont identifié les éléments essentiels à surveiller pour garantir la bonne qualité des cellules pendant le processus de production. Leurs découvertes fournissent des idées utiles sur la fabrication de nombreuses cellules pancréatiques dérivées de cellules souches pluripotentes humaines (hPSC) et suggèrent des moyens de rendre le processus de production plus cohérent.

Alors que l’équipe de Kieffer a déjà montré dans des tests que les îlots dérivés de cellules souches pourraient fonctionner pour traiter le diabète de type 2, le rapport de Yin est la « première preuve chez l’homme », selon Kieffer.

Kieffer a dit au Poste du matin de la Chine du Sud que si cette approche de thérapie cellulaire fonctionne, « elle peut libérer les patients du fardeau des médicaments chroniques, améliorer la santé et la qualité de vie et réduire les dépenses de santé ».

Cependant, il a souligné que nous avons besoin de plus d’études avec des patients supplémentaires à la suite de ce que l’étude chinoise a découvert pour garantir que ces bénéfices se produisent.