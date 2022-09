La Chine parie gros sur une autre alternative aux moteurs à essence : les voitures au méthanol

Aujourd’hui, la principale entreprise fabriquant du méthanol à partir de dioxyde de carbone est Carbon Recycling International, une entreprise islandaise. Geely a investi dans CRI en 2015, et ils se sont associés pour construire le plus grand CO au monde 2 -usine de carburant en Chine. Lorsqu’il est en marche, il pourrait recycler 160 000 tonnes de CO 2 émissions des aciéries chaque année.

Le potentiel de production propre est ce qui rend le méthanol souhaitable comme carburant. Ce n’est pas seulement un moyen plus efficace d’utiliser l’énergie, mais aussi un moyen d’éliminer le CO existant 2 depuis les airs. Pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, comme la Chine l’a promis, le pays ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme les VE. La vulgarisation de l’utilisation du méthanol et la production propre de méthanol pourraient permettre à la Chine d’atteindre son objectif plus tôt.

Le méthanol peut-il aller au-delà de ses racines sales ?

Mais l’avenir n’est pas tout brillant et vert. Actuellement, la majorité du méthanol en Chine est toujours fabriquée en brûlant du charbon. En fait, la capacité d’alimenter les voitures avec du charbon au lieu du pétrole, dont la Chine n’a pas beaucoup, était l’une des principales raisons pour lesquelles le pays a recherché le méthanol en premier lieu. Aujourd’hui, les provinces chinoises qui mènent des expériences de méthanol-voiture sont aussi celles qui disposent d’abondantes ressources en charbon.

Mais comme le dit Bromberg, contrairement à l’essence et au diesel, au moins le méthanol a le potentiel être vert. La production de méthanol peut encore avoir une empreinte carbone élevée aujourd’hui, tout comme la plupart des véhicules électriques en Chine sont encore alimentés par l’électricité produite à partir du charbon. Mais il existe une voie pour passer du méthanol produit par le charbon au méthanol produit par les énergies renouvelables.

“Si ce n’est pas une intention – si les gens ne recherchent pas le méthanol à faible teneur en carbone – vous ne voulez vraiment pas du tout mettre en œuvre le méthanol”, déclare Bromberg.

Le carburant au méthanol présente également d’autres inconvénients potentiels. Il a une densité énergétique inférieure à celle de l’essence ou du diesel, nécessitant des réservoirs de carburant plus gros et plus lourds, ou les conducteurs peuvent avoir besoin de faire le plein plus souvent. Cela empêche également efficacement l’utilisation du méthanol comme carburant d’avion.

De plus, le méthanol est très toxique lorsqu’il est ingéré et modérément toxique lorsqu’il est inhalé ou lorsque les gens y sont exposés en grande quantité. Les dommages potentiels étaient une grande préoccupation pendant le programme pilote, bien que les chercheurs aient conclu que le méthanol ne s’est pas avéré plus toxique pour les participants que le gaz.

Au-delà de la Chine, certains autres pays, comme l’Allemagne et le Danemark, explorent également le potentiel des carburants méthanol. La Chine, cependant, a au moins une longueur d’avance sur les autres, même s’il reste une grande question de savoir si elle reproduira son succès dans le développement de véhicules électriques ou suivra la voie d’un autre pays avec une industrie automobile majeure.

En 1982, la Californie a offert des subventions aux constructeurs automobiles pour fabriquer plus de 900 voitures au méthanol dans le cadre d’un programme pilote. L’administration Reagan a même fait pression pour que l’Alternative Motor Fuels Act promeuve l’utilisation du méthanol. Mais un manque de plaidoyer et la baisse du prix de l’essence ont empêché de poursuivre les recherches sur le méthanol, et les conducteurs pilotes, bien que généralement satisfaits des performances de leurs voitures, se sont plaints de la disponibilité du méthanol et de la plus petite autonomie par rapport aux voitures à essence. La Californie a officiellement mis fin à l’utilisation des voitures au méthanol en 2005, et il n’y a plus eu d’expérimentation de ce type aux États-Unis depuis.