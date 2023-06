La Chine ouvre une nouvelle ère d’«assouplissement proactif» alors que la reprise économique tourne au vinaigre

« Notre thèse d’un assouplissement opportun se joue, et d’autres mesures de petites étapes qui n’ont pas de seuil élevé pourraient suivre dans les semaines à venir », ont-ils déclaré, ajoutant que la prochaine réunion du Politburo de juillet à Pékin serait surveillée de près pour des mesures plus importantes. mesures à suivre.

Mardi, la Banque populaire de Chine a réduit son taux de rachat inversé sur sept jours de 2% à 1,9% – la première baisse en neuf mois – alors que l’économie perd de son élan et que les données concrètes commencent à décevoir. Les meilleurs économistes chinois des banques de Wall Street ont considéré cette décision comme le début d’un assouplissement beaucoup plus à venir.

« Au cours des neuf prochains mois, sur la base de notre analyse et de notre raisonnement économiques, nous nous attendons maintenant à ce que la banque centrale poursuive son cycle d’assouplissement monétaire avec 30 points de base supplémentaires [basis point] des baisses de taux directeurs au total, des réductions de RRR de 50 points de base et des réductions de taux hypothécaires de 60 à 80 points de base pour les prêts immobiliers nouveaux et existants », ont déclaré les économistes de Barclays dirigés par Jian Chang dans une note.

Les nouveaux prêts bancaires de la Chine pour le mois de mai ont augmenté de 11,4 % pour atteindre 1 360 milliards de yuans (190 milliards de dollars), les estimations manquantes d’un Sondage Reuters et renforcer les arguments en faveur de nouvelles mesures de relance, alors que l’économie continue de voir chuter les bénéfices industriels en raison de la faiblesse de la demande et de la baisse des exportations.

Les économistes de Goldman Sachs, dont Hui Shan, ont déclaré que la société s’attend à ce que la banque centrale réduise son taux de facilité de prêt à moyen terme jeudi et son taux préférentiel de prêt de 10 points de base la semaine prochaine. La banque centrale chinoise contrôle les taux de prêt et de dépôt de référence sur un an, qui affectent les coûts d’emprunt pour les banques, les entreprises et les particuliers à travers le pays.

Notant que la PBOC n’a jamais réduit les taux directeurs et le ratio des réserves obligatoires au cours du même mois précédent, les économistes de Goldman Sachs s’attendent à ce qu’une réduction complète du RRR soit effectuée au troisième trimestre de cette année. Le taux de réserves obligatoires fait référence au montant d’argent que les banques doivent détenir dans leurs coffres en proportion de leurs dépôts totaux.

Goldman Sachs s’attend également à ce que la PBOC procède à une nouvelle réduction de 25 points de base du RRR au troisième trimestre de cette année, ont déclaré leurs économistes, ajoutant que la société s’attend également à une autre réduction au dernier trimestre.

« La croissance lente de l’activité, les extensions de crédit potentiellement faibles et le manque de confiance sont les raisons de cette réduction, à notre avis », ont-ils déclaré.