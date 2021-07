La Chine ouvre une enquête de cybersécurité sur Full Truck Alliance, Boss Zhipin

GUANGZHOU, Chine — Les régulateurs chinois ont ouvert une étude de cybersécurité sur la société américaine Boss Zhipin et les filiales de Full Truck Alliance.

L’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a déclaré que le sonde avait été ouvert pour « prévenir les risques de sécurité des données nationales » alors que la répression du secteur technologique du pays se poursuit.

Yunmanman et Huochebang, filiales de Full Truck Alliance, cotée à New York, étaient deux des entreprises nommées par les régulateurs. Boss Zhipin, une plateforme de recrutement en ligne soutenue par le géant de la technologie Tencent et cotée au Nasdaq, a également été visée par le CAC.

Lors de l’examen de la cybersécurité, ces entreprises ne sont pas autorisées à enregistrer de nouveaux utilisateurs.