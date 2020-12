Les géants chinois de l’Internet en sont venus à dominer les segments de l’économie n ° 2 mondiale parce que le gouvernement autoritaire de Pékin a largement détourné les yeux alors qu’il grandissait et grandissait.

Désormais, les entreprises ont toute l’attention des régulateurs.

Le chien de garde du marché du pays a déclaré jeudi qu’il avait a ouvert une enquête sur la question de savoir si le groupe de commerce électronique Alibaba s’était engagé dans des pratiques monopolistiques, comme empêcher les vendeurs de vendre des marchandises sur d’autres plates-formes. Jeudi séparément, quatre agences chinoises de régulation financière, dont la banque centrale, ont déclaré ils se rencontreraient bientôt avec Ant Group, la société sœur d’Alibaba axée sur les finances, pour discuter d’une nouvelle supervision.

L’examen approfondi d’Alibaba et Ant – les piliers de l’empire commercial de Jack Ma, le magnat le plus célèbre de Chine – coïncide avec les efforts des États-Unis et de l’Union européenne pour réduire le pouvoir des puissances Internet occidentales telles que Google et Facebook. La frustration s’accumule depuis des années à Washington et à Bruxelles face à l’influence démesurée que quelques entreprises technologiques exercent sur le commerce, la parole et la publicité dans une vaste partie du globe.

La Chine a produit sa propre récolte de puissants titans d’Internet, et ils ont été célébrés comme des icônes du progrès technologique du pays. Le gouvernement a gardé un contrôle strict sur ce que les gens lisent et disent sur ces plateformes. Mais les autorités ont été moins sensibles aux préoccupations concernant la taille et l’influence des entreprises, alors même que les entreprises ont pénétré plus profondément dans la vie des gens ordinaires en Chine que les géants américains de l’internet ne l’ont fait ailleurs.