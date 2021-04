L’Association chinoise de tennis de table (CTTA) organisera une simulation olympique en mai pour aider ses joueurs à se préparer aux Jeux de Tokyo de cette année, ont rapporté les médias locaux.

Trente-six joueurs en simple masculin et féminin et 16 paires de doubles mixtes participeront aux essais du Grand Smashes WTT (World Table Tennis) et à la simulation olympique, qui se tiendront à Xinxiang dans le nord de la province du Henan du 3 au 7 mai avant les Jeux olympiques qui commencer en juillet.

Le tournoi est ouvert aux pagayeurs qualifiés pour les compétitions en simple aux Jeux nationaux chinois, aux finalistes en simple aux championnats nationaux des moins de 18 ans et des moins de 15 ans et aux jeunes joueurs qui se sont qualifiés dans d’autres compétitions.

« Les meilleurs joueurs de tennis de table des moins de 15 ans, des moins de 18 ans et des seniors du pays s’affronteront ensemble dans cet événement, conformément à la politique consistant à cultiver les futurs talents de différents groupes d’âge », a déclaré la CTTA, selon les médias locaux.

L’événement, qui utilisera un format similaire au tournoi olympique, offrira également la possibilité de se qualifier pour d’autres compétitions, notamment la finale des Championnats du monde 2021 et la Super League du China Table Tennis Club.

«La CTTA ne se concentre pas uniquement sur les Jeux olympiques de Tokyo. Nous essayons également de sélectionner et de nourrir les talents pour les Jeux olympiques de Paris et au-delà », a déclaré le président de la CTTA, Liu Guoliang.

«Ceux qui peuvent gagner des billets pour les WTT Smashes Trials 2021 sont actuellement les meilleurs joueurs de leur tranche d’âge en Chine. Et je crois qu’ils grandiront pour devenir les meilleurs joueurs de tennis de table du monde. «

Les Jeux olympiques de Tokyo retardés par la pandémie devraient commencer le 23 juillet.

La Chine, puissance asiatique, a remporté toutes les 32 médailles d’or du tennis de table, sauf quatre, depuis que le sport a été inclus pour la première fois aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici