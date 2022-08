La Chine organisera le 20e congrès du Parti communiste à partir du 16 octobre

Le Politburo a annoncé mardi la date de début du congrès, qui dure généralement environ une semaine et se déroule principalement à huis clos au Grand Palais du Peuple, du côté ouest de la place Tiananmen, dans le centre de Pékin.

Xi, 69 ans, a régulièrement consolidé son pouvoir depuis qu’il est devenu secrétaire général du parti il ​​y a dix ans, éliminant toute opposition factionnelle connue à son régime. On s’attend à ce qu’il exerce un contrôle largement incontesté sur les nominations clés et les directives politiques lors d’un Congrès que de nombreux observateurs de la Chine assimilent à un couronnement.

Malgré les vents contraires qui ont secoué son chemin vers un troisième mandat – d’une économie moribonde, la pandémie de Covid-19 et de rares manifestations publiques à des frictions croissantes avec l’Occident et des tensions à propos de Taiwan – Xi est sur le point d’obtenir un mandat pour poursuivre son grand vision du « rajeunissement de la nation chinoise » pour les années à venir.

Depuis son arrivée au pouvoir, Xi, le fils d’un révolutionnaire communiste, a renforcé le parti et son rôle dans la société et a éliminé l’espace pour la dissidence.

Sous Xi, la Chine est également devenue beaucoup plus affirmée sur la scène mondiale en tant que leader du monde en développement et alternative à l’ordre dirigé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale.

“Il amènera la Chine vers une approche encore plus sino-centrée de la politique, en particulier de la politique étrangère”, a déclaré Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute de l’Université de Londres. “Il renforcera également l’importance du parti qui dirige tout en Chine et du parti qui suit pleinement son chef”, a déclaré Tsang.

L’ascension probable de Xi vers un troisième mandat de cinq ans, et peut-être plus, a été fixée en 2018 lorsqu’il a éliminé la limite de deux mandats à la présidence, un poste qui devrait être renouvelé lors de la réunion parlementaire annuelle en mars.

Personnel clé

Au lendemain du 20e Congrès du Parti, Xi devrait à nouveau se voir confier les fonctions de secrétaire général du Parti communiste et de président de la Commission militaire centrale.

Avec peu de changements attendus dans l’orientation politique générale, les principaux résultats du Congrès concerneront le personnel – qui rejoint Xi au sein du Comité permanent du Politburo (PSC) et qui remplace le Premier ministre Li Keqiang, qui doit prendre sa retraite en mars.

Les candidats au poste de Premier ministre, un rôle chargé de la gestion de l’économie, incluent Wang Yang, 67 ans, qui dirige un organe consultatif politique clé, et Hu Chunhua, 59 ans, vice-Premier ministre. Tous deux étaient auparavant le patron du Parti communiste de la puissante province méridionale du Guangdong.

Une autre possibilité pour le poste de Premier ministre est Chen Min’er, 61 ans, un protégé de Xi qui est chef du parti de la vaste municipalité de Chongqing mais n’a jamais occupé de poste à l’échelle nationale.

La composition et la taille du prochain CSP, désormais composé de sept membres, seront également surveillées de près.

Deux membres actuels ont atteint l’âge traditionnel de la retraite, et les observateurs de la Chine chercheront à savoir si l’inclusion d’un nouveau membre reflète un besoin d’accommoder des points de vue alternatifs, bien que sous Xi, la notion de « factions » dans la politique chinoise semble largement être devenue une relique .

“Après avoir placé ses loyalistes au pouvoir avec ce congrès du parti, Xi aura un mandat plus large pour faire passer les politiques qu’il souhaite”, a déclaré Alfred Wu, professeur agrégé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour. .

Au-delà du congrès

Après le congrès, beaucoup en Chine et dans le monde surveilleront les efforts de Pékin pour éviter un ralentissement économique prolongé, ce qui augmente le risque d’assouplissement des freins de Covid, bien qu’un manque d’immunité généralisée parmi les 1,4 milliard d’habitants de la Chine et l’absence d’ARNm plus efficace les vaccins restent des contraintes.

La politique stricte de Pékin “zéro dynamique” Covid a conduit à des verrouillages fréquents et perturbateurs qui ont frustré les citoyens, battu son économie et fait de la Chine une valeur aberrante mondiale.

Les investisseurs surveilleront également la manière dont Pékin fait face à la détérioration des relations avec l’Occident.

Le désir déclaré de Xi de placer Taiwan sous le contrôle de Pékin sera également au centre des préoccupations lors d’un troisième mandat, en particulier avec les tensions accrues à la suite de la récente visite à Taipei de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. Le gouvernement démocratiquement élu de Taiwan rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine.

Depuis son arrivée au pouvoir, Xi a étouffé la dissidence dans les régions autrefois agitées du Tibet et du Xinjiang et a mis Hong Kong au pas avec une loi radicale sur la sécurité nationale.

Peu d’observateurs de la Chine s’attendent à ce que Pékin entreprenne une action militaire à Taïwan de sitôt, et il y a peu de signes de préparation de la société à une étape aussi risquée et au contrecoup qu’elle provoquerait, comme de lourdes sanctions occidentales.

Mais pour Xi, résoudre avec succès la “question de Taiwan” assurerait sa place dans l’histoire chinoise aux côtés de Mao.