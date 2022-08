La Chine organisera des exercices militaires avec son voisin

Les exercices conjoints Falcon Strike 2022 entre les forces aériennes thaïlandaises et chinoises sont prévus dimanche

Des avions de chasse, des bombardiers et des avions d’alerte avancée chinois seront envoyés en Thaïlande pour des exercices conjoints, a annoncé samedi le ministère chinois de la Défense.

Les exercices Falcon Strike 2020 auront lieu dimanche à la base de l’armée de l’air royale thaïlandaise d’Udorn, dans le nord de la Thaïlande, près de la frontière avec le Laos, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ils comprendront des activités telles que le soutien aérien, les frappes sur des cibles au sol et le déploiement de troupes à petite et grande échelle, a-t-il ajouté.

Le but de l’exercice est “renforcer la confiance mutuelle et l’amitié entre les forces aériennes des deux pays, approfondir la coopération pratique et promouvoir le développement continu du partenariat de coopération stratégique global Chine-Thaïlande”, dit le ministère.

Les jeux de guerre se dérouleront au milieu d’un pic de tensions dans la région indo-pacifique à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan début août. La Chine, qui considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire, a été irritée par cette décision et a réagi en organisant les plus grands exercices navals et aériens jamais réalisés autour de Taïwan.

Lire la suite La Chine dit “mission accomplie” autour de Taïwan

Les États-Unis organisent également des exercices conjoints en Indonésie, avec les forces australiennes, japonaises et singapouriennes. En participant aux exercices – Super Garuda Shield – les pays concernés signalent leurs liens plus forts au milieu des tentatives de Pékin d’étendre son influence dans la région, a déclaré vendredi le commandant américain de l’Indo-Pacifique, l’amiral John C. Aquilino.

“Les actions déstabilisatrices de la Chine telles qu’elles s’appliquent aux activités et actions menaçantes contre Taïwan sont exactement ce que nous essayons d’éviter”, a-t-il ajouté. Aquilino a déclaré, ajoutant que les États-Unis “continuer à aider à fournir un Indo-Pacifique libre et ouvert et être prêt lorsque nous devons répondre à toute éventualité.”

Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec Taïwan, vendant des armes à Taipei et soutenant ses efforts pour l’indépendance.

Les autorités chinoises protestent depuis longtemps contre ces efforts, affirmant qu’ils portent atteinte à la souveraineté de la Chine et ne font qu’accroître les tensions dans la région, tout en promettant d’agir résolument pour protéger son intégrité territoriale.