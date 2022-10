La Chine organise un événement qui se produit une fois tous les cinq ans – et cela aura de grandes conséquences | Nouvelles du monde

Lorsque le président Xi Jinping est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, il avait une vision très claire pour la Chine.

Il rendrait au pays son ancienne gloire, il ne serait pas excusé de sa place ascendante dans l’ordre mondial, et il le rendrait fort, riche et stable.

Une grande partie de ce qu’il a annoncé a en effet été réalisée. Mais alors que beaucoup espéraient à l’époque que cela se ferait via des réformes libérales, cela a été – au moins en partie – réalisé via des contrôles accrus sur son peuple.

Ce week-end, le 20e Congrès du Parti communiste de Chine va conclure. Il s’agit d’un événement qui se déroule une fois tous les cinq ans et dont l’objectif principal est de choisir les hauts dirigeants qui feront avancer la Chine dans les cinq prochaines années.

C’est presque certain Président Xi sera nommé pour un troisième mandat sans précédent, ce qui signifie qu’il pourrait, en théorie, devenir leader à vie.

Cela signifie que sa vision de la Chine et sa façon de la mettre en œuvre ont de plus en plus un air de permanence.

Cela compte énormément pour ceux qui ont connu le pire de la répression.

À Istanbul, à plusieurs kilomètres de la Chine, une jeune femme appelée Abudukel me montre en larmes des photos de ses parents et de son frère. Elle n’a aucune idée de l’endroit où ils se trouvent.

C’est une musulmane ouïghoure de l’extrême ouest de la province chinoise de Xinjiang.

Suite à un certain nombre d’attaques terroristes au début de la direction de Xi, il a poursuivi une répression à grande échelle contre le Ouïghours.

On estime qu’un million de personnes ont à un moment donné été détenues dans des camps, beaucoup auraient été torturées, toute une culture anéantie.

Le père d’Abdukel a été arrêté en 2017, dit-elle suite aux pressions des autorités pour la forcer à rentrer en Chine après ses études à l’étranger.

Environ un an plus tard, son frère et sa mère ont également disparu. Elle est maintenant complètement seule à l’autre bout du monde, hantée par le dernier message que son frère lui a envoyé.

“Le message vocal de mon frère était, ‘ma sœur, ma sœur, es-tu là ?'”, dit-elle en fondant en larmes.

“Il a peut-être laissé ce message lorsqu’ils sont venus arrêter ma mère.

“Il est évident que tant que Xi Jinping restera un jour de plus, nous continuerons à souffrir davantage.

“Notre patrie est comme une prison à ciel ouvert maintenant, en surface, on dirait qu’elle est ouverte, mais tout est contrôlé.”

Le gouvernement chinois affirme que les Ouïghours sont dans des “camps de rééducation” volontaires et que cette action était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes.

Mais aux yeux d’une grande partie du monde, c’est l’un des pires exemples de la Chine du président Xi – un endroit où la dissidence est désormais presque impossible.

En plus des journalistes, des avocats et des groupes de défense des droits de l’homme qui ont été largement réduits au silence, les gens ici savent qu’ils sont surveillés et surveillés ; leurs visages et leurs voix suivis par la technologie, les réseaux sociaux censurés et aseptisés.

Un exemple de cela est venu la semaine dernière. Dans un acte de protestation très rare et très courageux, un homme seul a allumé un petit feu sur un pont à Pékin et accroché des banderoles qualifiant le président Xi de dictateur.

Mais l’impact a été presque immédiatement étouffé. L’armée chinoise de censeurs s’est assurée que les images étaient supprimées des réseaux sociaux, ceux qui les partageaient étaient bannis des plateformes.

Pour ceux en dehors de la Chine, ils disent que tout cela conduit à une quantité incroyable d’autocensure.

Ma Jian n’est pas rentrée chez elle depuis de nombreuses années. Il est auteur et artiste et ses livres ont été interdits en Chine.

Il a participé aux manifestations de la place Tiananmen en 1989 et a déclaré que le type d’activisme observé à l’époque ne serait tout simplement plus possible aujourd’hui.

“Avant, je pouvais retourner en Chine.” il explique : « La police me parlait, me suivait et me disait qui je pouvais rencontrer et ne pouvais pas rencontrer. Mais maintenant, ils me bloquent totalement la sortie de Chine.

“Si quelqu’un dit un mot sur Hong Kong, le Tibet, le Xinjiang sur WeChat ou sur les pages d’un manuscrit, il disparaîtra, sera mis en prison ou réduit au silence.

“Il y a donc une énorme peur maintenant qui enveloppe la société et c’est le plan, c’est ce que Xi Jinping avait en tête lorsqu’il a pris le contrôle. C’est sa première étape du ‘rêve chinois’. La première étape est de contrôler toute pensée. “

Le président Xi clôturera le Congrès du Parti communiste ce week-end, son règne étant presque certainement prolongé.

Sa Chine défie le monde, le défier est maintenant plus difficile que jamais.