La Chine organise les funérailles de Jiang Zemin

De hauts responsables du Parti communiste chinois se sont réunis mardi à Pékin pour un service commémoratif en l’honneur de l’ancien président Jiang Zemin, dans une démonstration d’unité et de force à un moment où le dirigeant chinois Xi Jinping fait face à une frustration généralisée face à ses restrictions strictes contre les coronavirus et à sa poigne de fer.

Lundi, une cérémonie funéraire pour Jiang, qui a dirigé la Chine à travers une période de développement économique fulgurant de 1989 à 2002, a eu lieu dans un hôpital militaire de Pékin avant d’être incinéré au cimetière révolutionnaire de Babaoshan, le site de l’ouest de Pékin où de nombreux cadres supérieurs les dirigeants sont enterrés.

La cérémonie du mardi matin dans l’imposant Grand Palais du Peuple dans le centre de Pékin doit conclure une semaine de deuil national. Les médias d’État chinois ont rapporté que les bourses du pays seront suspendues pendant trois minutes pendant que les sirènes des raids aériens retentissent et que les gens klaxonnent.

La nouvelle de la mort de Jiang le 30 novembre, d’une leucémie et d’une défaillance d’organes multiples à l’âge de 96 ans, est arrivée alors que les forces de sécurité chinoises sévissaient contre des citadins frustrés et pour la plupart jeunes qui sont descendus dans les rues de plus d’une douzaine de villes pour protester principalement contre ” les politiques « zéro covid », mais aussi la politique répressive de Xi.

Les autorités chinoises ont à peine reconnu la plus grande manifestation de mécontentement public depuis les manifestations de 1989 sur la place Tiananmen. Mais un assouplissement progressif des tests de coronavirus et des exigences de quarantaine s’est accéléré ces derniers jours.

Historiquement, la mort d’anciens hauts dirigeants a souvent été une période troublante dans la politique chinoise, lorsque les divisions internes au sein de l’élite du parti s’intensifient et que les griefs publics contre la direction actuelle sont exprimés. Le décès du premier ministre Zhou Enlai en 1976 et du secrétaire général Hu Yaobang en 1989 a alimenté les protestations des étudiants et les appels à une réforme plus profonde.

Mais depuis le soir du 3 juin et le matin du 4 juin 1989, lorsque l’Armée populaire de libération a utilisé des chars et des balles pour chasser les manifestants de la place Tiananmen et des rues environnantes de Pékin, le parti est déterminé à éviter des crises similaires à l’avenir.

Jiang, qui a été choisi par Deng Xiaoping et les partisans de la ligne dure comme candidat de compromis pendant la tourmente de 1989, a mené une campagne d’éducation patriotique enseignant aux écoliers de tous âges à aimer le parti tout en poursuivant une répression continue contre les dirigeants de Tiananmen.

Dans le même temps, il a mené un effort pour reconstruire l’image de la Chine dans le monde après le massacre et a fait avancer les réformes économiques et l’ouverture progressive des marchés chinois au monde, aboutissant à l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce en 2001.

Tout au long du processus d’internationalisation, cependant, Jiang a continué à rejeter ouvertement la démocratie multipartite de style occidental et à mettre en garde contre les «forces hostiles» qui tentent de saper le pouvoir du parti – une ligne qui a été fréquemment utilisée sous Xi, y compris lors de la récente vague de mécontentement.

Malgré le côté plus dur de Jiang, son décès a créé une certaine nostalgie pour un dirigeant qui pouvait être spontané et qui montrait un vif intérêt pour le monde occidental. Il était connu pour être capable de réciter le discours de Gettysburg en anglais de mémoire.

Le fils aîné de Jiang, Jiang Mianheng, physicien et directeur de l’Université de ShanghaiTech, a mené les débats lundi, portant un portrait de son défunt père et recevant une étreinte de Xi.

Les dirigeants actuels et anciens, dont Hu Jintao, qui dirigeait le pays entre Jiang et Xi, ont rendu un dernier hommage à Jiang avant qu’il ne soit incinéré.

Le départ soudain de Hu au milieu de la dernière journée du 20e Congrès du Parti national en octobre a suscité de nombreuses spéculations sur sa santé et sa relation avec Xi, qui venait d’obtenir un troisième mandat défiant les normes en tant que chef et a autorisé la haute direction des protégés de Hu en faveur de ses propres lieutenants.