La Chine organise des frappes de missiles simulées sur Taiwan après l’entrée en fonction du nouveau président de l’île

TAIPEI, Taiwan — La Chine a organisé vendredi des frappes de missiles simulées et envoyé des avions de combat transportant des missiles réels ainsi que des bombardiers, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV, dans le cadre d’exercices lancés par Pékin pour punir le nouveau président de Taiwan, Lai Ching-te.

Les bombardiers ont mis en place plusieurs formations d’attaque dans les eaux à l’est de Taiwan, menant des attaques simulées en coordination avec des navires de guerre, a-t-il ajouté, alors que la Chine testait sa capacité à « prendre le pouvoir » et à contrôler des zones clés de Taiwan.

Les deux jours d’exercices dans le détroit de Taiwan et autour des groupes d’îles contrôlées par Taiwan près de la côte chinoise ont commencé trois jours seulement après l’entrée en fonction de Lai lundi. Taiwan a condamné les actions de la Chine.

La Chine considère Taiwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire et dénonce Lai comme un « séparatiste ». Il a vivement critiqué son discours d’investiture, dans lequel il a exhorté Pékin à mettre fin à ses menaces et a déclaré que les deux rives du détroit n’étaient « pas subordonnées l’une à l’autre ».

Le commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération a déclaré que les exercices, baptisés « Joint Sword – 2024A », visaient à « tester la capacité à prendre conjointement le pouvoir, à lancer des attaques conjointes et à occuper des zones clés ».

« Cette action est tout à fait raisonnable, légale et nécessaire pour combattre l’arrogance de ‘l’indépendance de Taiwan’ et dissuader l’ingérence et l’intervention de forces extérieures », a déclaré Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense.

Les garde-côtes chinois ont déclaré avoir mené vendredi des « exercices d’application de la loi » dans les eaux à l’est de Taïwan, axés sur la formation à la vérification et à l’identification, à l’avertissement et à la répulsion.

Le navire chinois Nantong a effectué des patrouilles de préparation au combat et des missions d’exercices pratiques dans le détroit de Taiwan, suivi par le navire taïwanais Zheng He à 0,6 mille marin, a indiqué la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Un responsable des relations publiques de la 7e flotte de la marine américaine a déclaré qu’elle prêtait attention à « toutes les activités » dans l’Indo-Pacifique et prenait « très au sérieux » la responsabilité de dissuader toute agression dans la région.

Taïwan et les États-Unis n’entretiennent aucune relation diplomatique officielle, Washington reconnaissant formellement Pékin, mais les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre et constituent le plus important bailleur de fonds international de l’île.

S’exprimant à Taipei, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, a déclaré que l’île ne céderait pas aux pressions.

Recommandé

« Nous ne ferons aucune concession à cause de cet exercice militaire chinois, car il concerne le développement de la démocratie à Taiwan », a-t-il déclaré.

Le commandement du théâtre chinois a diffusé vendredi une vidéo animée sur son compte de réseau social WeChat montrant des missiles lancés sur Taiwan depuis le sol, les airs et la mer, qui frappent ensuite les villes de Taipei, Kaohsiung et Hualien en boules de feu. CCTV a déclaré plus tard que la Chine avait organisé des attaques de missiles simulés sur Taiwan en utilisant des dizaines de missiles.

«Des armes sacrées pour tuer l’indépendance», lisent les mots en rouge, écrits avec les caractères chinois traditionnels utilisés par Taiwan, à la fin de l’animation.

Les forces armées taïwanaises se sont mobilisées pour surveiller et suivre les forces chinoises.

Le ministère taïwanais de la Défense a publié vendredi des photos de F-16, armés de missiles réels, patrouillant dans le ciel.

Il montrait également des photos de navires des garde-côtes chinois et de corvettes chinoises de classe Jiangdao, sans toutefois préciser où exactement les images avaient été prises.

Le ministère a déclaré que vendredi à 6 heures du matin (18 heures HE jeudi), il avait détecté 49 avions militaires chinois, 19 navires de la marine et sept navires des garde-côtes chinois. Parmi les avions, 35 ont franchi la ligne médiane du détroit, qui servait autrefois de barrière non officielle bien que la Chine affirme ne pas la reconnaître.

L’avion chinois le plus proche de la côte taïwanaise se trouvait à 40 milles marins de la ville du nord et de la base navale de Keelung, selon une carte fournie par le ministère.

Lai a proposé à plusieurs reprises des négociations avec la Chine, mais a été repoussée. Il affirme que seuls les 23 millions d’habitants de Taiwan peuvent décider de leur avenir et rejette les revendications de souveraineté de Pékin.

Taïwan est bien habitué aux menaces militaires de la Chine, et les derniers exercices n’ont pas suscité d’inquiétude excessive sur l’île, où la vie continue normalement.

Les médias taïwanais ont couvert les exercices, mais ont également consacré beaucoup de temps aux drames en cours sur les réformes parlementaires contestées, qui ont poussé des milliers de personnes à descendre dans la rue pour protester.

Sur le site de médias sociaux chinois très réglementé Weibo, « Théâtre de l’Est » était l’élément le plus recherché, la plupart des commentaires soutenant les exercices. Un autre sujet brûlant était « le retour de Taiwan ».

Les analystes, les diplomates régionaux et les hauts responsables taïwanais ont noté que l’ampleur des exercices jusqu’à présent était inférieure à celle d’exercices similaires en 2022 et qu’ils étaient largement attendus par les responsables taïwanais et étrangers. Ils ont déclaré que les exercices augmentaient toujours le risque d’accidents ou d’erreurs de calcul.