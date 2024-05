La Chine organise des exercices militaires autour de Taiwan en guise de « punition »

La Chine a lancé jeudi deux jours d’exercices militaires pour encercler Taiwan, ce qu’elle considère comme une « forte punition » pour les « actes séparatistes » de l’île.

Ces exercices surviennent après que Lai Ching-te a prêté serment cette semaine en tant que nouveau président de Taiwan et prononcé un discours d’investiture que la Chine a dénoncé comme une « confession d’indépendance ».

La Chine communiste revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire et s’est engagée à soumettre l’île à son autorité, par la force si nécessaire.

Les exercices de jeudi et vendredi impliquent des avions militaires et des navires de guerre entourant l’île.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Cela permettra de « tester les capacités de combat réelles conjointes des forces du commandement », a déclaré l’armée chinoise.

Taïwan a réagi rapidement à l’annonce de la Chine jeudi matin, en annonçant qu’elle avait déployé des forces pour « défendre la liberté ».

« Le ministère de la Défense nationale a fermement condamné ces provocations et actions irrationnelles qui compromettent la paix et la stabilité régionales.

Publicité – Faites défiler pour continuer



« Nous avons envoyé des forces maritimes, aériennes et terrestres pour répondre (…) à la défense de la liberté, de la démocratie et de la souveraineté de la République de Chine », a-t-il déclaré, faisant référence à Taiwan par son nom officiel.

Mardi, la Chine a mis en garde contre de fortes représailles contre le discours de Lai, dans lequel il a salué une nouvelle ère « glorieuse » de démocratie pour Taiwan.

Le haut diplomate Wang Yi a également averti que « les séparatistes taïwanais seront cloués au pilier de la honte de l’histoire ».

Publicité – Faites défiler pour continuer



La Chine avait auparavant qualifié Lai de « séparatiste dangereux » qui apporterait « la guerre et le déclin » à l’île.

Les exercices chinois « se concentreront sur une patrouille conjointe de préparation au combat air-mer, la prise conjointe du contrôle complet du champ de bataille et des frappes de précision conjointes sur des cibles clés », a déclaré le colonel Li Xi, porte-parole du commandement naval du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération.

Elles se déroulent dans le détroit de Taiwan et au nord, au sud et à l’est de l’île et ont débuté à 7h45 (23h45 GMT), a indiqué M. Li.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Les exercices de cette semaine auront également lieu autour des îles périphériques de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, a-t-il ajouté.

« Des navires et des avions sont arrivés lors de patrouilles de combat près de l’île de Taiwan… pour tester les capacités de combat conjointes réelles des forces du théâtre », a indiqué M. Li.

Les exercices serviraient également de « punition sévère pour les actes séparatistes des forces de l’« indépendance de Taiwan » et d’avertissement sévère contre l’ingérence et la provocation des forces extérieures », a-t-il déclaré.

Publicité – Faites défiler pour continuer



Pékin, qui s’est séparé de Taipei à la fin de la guerre civile en 1949, considère l’île comme une province renégat avec laquelle elle doit éventuellement être réunifiée et a refusé d’exclure le recours à la force militaire pour ce faire.

Les relations se sont détériorées ces dernières années alors que la Chine a intensifié la pression sur l’île démocratique, attisant périodiquement les inquiétudes quant à une éventuelle invasion.

Pékin « estime clairement qu’il doit envoyer un message très fort à Lai et à tous ceux qui le soutiennent », a écrit l’analyste Bill Bishop dans son influent bulletin d’information Sinocism.

« Je serais surpris si ce nouvel exercice était plus petit et moins menaçant que ceux de l’année dernière », a-t-il déclaré.

La dernière fois que la Chine a annoncé des exercices militaires similaires autour de Taïwan, c’était en août 2023, après que Lai, alors vice-président, ait fait escale aux États-Unis pour une visite au Paraguay.

Ces exercices ont également testé la capacité de l’APL « à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes » et à combattre « dans des conditions de combat réelles », selon les médias officiels.

Pékin les avait alors décrits comme un « avertissement sévère ».

Ils faisaient suite aux exercices d’avril simulant l’encerclement de l’île, déclenchés après que le prédécesseur de Lai, Tsai Ing-wen, ait rencontré Kevin McCarthy, alors président de la Chambre des représentants des États-Unis, en Californie.

La Chine a également lancé d’importants exercices militaires en 2022 après la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américaine.

Le pays a également organisé des exercices lorsque le président de l’époque, Tsai, a ensuite transité par les États-Unis.

Les puissances mondiales souhaitent voir autant de stabilité que possible entre la Chine et Taiwan, notamment en raison du rôle vital que joue l’île dans l’économie mondiale.

Le détroit de Taiwan est l’une des artères commerciales maritimes les plus importantes au monde, et l’île elle-même est un important fabricant de technologies, en particulier de semi-conducteurs vitaux – les minuscules puces utilisées dans tout, des smartphones aux systèmes de missiles.