La Chine organise des exercices militaires autour de Taïwan en guise de « punition » – DW – 23/05/2024

Des navires de guerre et des avions militaires chinois ont encerclé Taïwan sous le commandement de Pékin.exercices militaires conjoints jeudi après l’inauguration de celui de Taïwan nouveau président Lai Ching-te.

Dans le passé, Pékin a qualifié Lai de « séparatiste dangereux » qui apporterait « la guerre et le déclin » à la région.

Ce que la Chine a dit à propos des exercices autour de Taiwan

Le Commandement du théâtre oriental de l’armée chinoise a déclaré que les exercices impliquent l’armée, la marine, l’armée de l’air et la force de fusée dans le détroit de Taiwan et autour des îles Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin.

Les frappes simulées impliquaient également des dizaines d’avions de combat transportant des missiles réels et ciblaient des ressources militaires de grande valeur, notamment des navires et des avions de guerre, a déclaré à CCTV le porte-parole du commandement militaire chinois du théâtre oriental, le colonel naval Li Xi.

Les exercices, qui dureront jusqu’à vendredi, se concentreront sur la préparation au combat air-mer, les frappes de précision et les opérations intégrées pour tester les capacités de combat réelles, a rapporté le média d’État chinois Xinhua.

Li a déclaré que les exercices constituaient une « punition sévère » pour les « actes séparatistes » trois jours après la prestation de serment de Lai. Il a également qualifié les exercices de «un avertissement sévère contre l’ingérence et la provocation des forces extérieures », a rapporté Xinhua.

Le détroit de Taiwan sépare l’île de Taiwan du continent asiatique Image : https://mil.huanqiu.com

Les médias d’État chinois ont publié une carte montrant cinq zones de forage autour de Taiwan, mais en dehors de sa zone contiguë.

Bien que les exercices soient de courte durée, leur portée est importante et visent à démontrer Le contrôle des mers par la Chine et dissuader toute intervention étrangère, ont déclaré les experts.

« Les signaux politiques ici sont plus forts que les signaux militaires », a déclaré Su Tzu-yun, chercheur à l’Institut de recherche sur la défense nationale et la sécurité de Taiwan.

Taipei a condamné les exercices, soulignant sa détermination à défendre sa souveraineté Image : Ann Wang/Reuters

Comment Taiwan a-t-il réagi aux exercices chinois ?

Taïwan a déclaré avoir forces maritimes, aériennes et terrestres mobilisées en réponse aux mesures prises par Pékin.

Taipei a également condamné ces exercices, soulignant sa détermination à défendre sa souveraineté.

Le ministère de la Défense de l’île autonome a déclaré dans un communiqué qu’il « condamnait fermement de tels provocations irrationnelles et les actions qui compromettent la paix et la stabilité régionales.

Le communiqué du ministère de la Défense indique que « tous les officiers et soldats des forces armées sont préparés », ajoutant : « Nous maintenons la ferme volonté de « se préparer à la guerre, ne pas demander la guerre, répondre à la guerre et ne pas éviter la guerre ».

Le bureau du président a qualifié ces exercices de « regrettables » et de menace pour la démocratie et la liberté de Taiwan.

« Face aux défis et menaces extérieurs, nous continuerons à défendre la démocratie », a déclaré la porte-parole présidentielle Karen Kuo dans un communiqué.

Les États-Unis qualifient les exercices d' »inquiétants »

Les États-Unis, alliés de Taïwan, ont appelé les exercices « préoccupant » mais « attendu ».

Le lieutenant-général américain Stephen Sklenka, commandant adjoint du Commandement américain pour l’Indo-Pacifique, a appelé les autres pays à condamner la belligérance de la Chine.

Sklenka a ajouté que « le conflit entre nos deux nations (les États-Unis et la Chine) n’est pas inévitable, et ce n’est pas gagné d’avance. »

En réponse, le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé aux États-Unis de cesser de soutenir et d’encourager les forces « indépendantistes de Taiwan ». Le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, a qualifié ces exercices de « mesure nécessaire et légitime ».

Les exercices militaires chinois dureront jusqu’à vendredi Image : Garde côtière de Taïwan/AFP

Les relations Pékin-Taipei se détériorent

Les relations de Taipei avec Pékin ont s’est détérioré ces dernières années alors que la Chine a accru la pression sur l’île démocratique, suscitant des inquiétudes périodiques quant à une éventuelle invasion.

La Chine considère Taiwan démocratique comme son territoire et a soutenu que le recours à la force pour mettre l’île sous son contrôle n’était pas exclu.

Pékin avait déjà repoussé les tentatives de dialogue du président Lai et intensifié ses activités militaires près de Taiwan depuis sa victoire électorale en janvier.

Dans son discours d’investiture Lundi, Lai s’est engagé à défendre la démocratie de l’île en appelant la Chine à mettre fin à son intimidation militaire contre l’île autonome.

Il a exhorté Pékin à « partager avec Taiwan la responsabilité mondiale du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan… et à garantir que le monde soit libéré de la peur de la guerre ».

ss/jsi (AFP, Reuters)