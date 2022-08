La Chine organise des exercices militaires à tir réel dans le détroit de Taiwan

La Chine affirme avoir mené jeudi des “frappes de missiles de précision” dans le détroit de Taiwan dans le cadre d’exercices militaires qui ont porté les tensions dans la région à leur plus haut niveau depuis des décennies.

La Chine a annoncé plus tôt que des exercices militaires par sa marine, ses forces aériennes et d’autres départements étaient en cours dans six zones entourant Taïwan, que Pékin revendique comme son propre territoire à annexer par la force si nécessaire.

Les exercices ont été déclenchés par une visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, cette semaine et visent à annoncer la menace de la Chine d’attaquer l’île autonome. Parallèlement à ses mesures visant à isoler diplomatiquement Taïwan, la Chine a longtemps menacé de représailles militaires contre les mesures prises par l’île pour consolider son indépendance de facto avec le soutien d’alliés clés, dont les États-Unis.

“Des frappes de missiles de précision à tir réel et à longue portée ont été menées sur des cibles sélectionnées dans la zone orientale du détroit de Taiwan”, a déclaré le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, la branche armée du Parti communiste au pouvoir, dans un communiqué sur sa politique sociale. plate-forme médiatique.

“Le résultat escompté a été atteint”, a-t-il ajouté. Aucun autre détail n’a été donné.

Les forces taiwanaises en état d’alerte

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir suivi les tirs de missiles chinois de la série Dongfeng à partir de jeudi vers 13 h 56, heure locale. Il a déclaré dans un communiqué avoir utilisé divers systèmes de surveillance d’alerte précoce pour suivre les lancements de missiles, qui étaient dirigés vers les eaux au nord-est et au sud-ouest de Taiwan.

Plus tôt dans la journée, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que ses forces étaient en alerte et surveillaient la situation, tout en cherchant à éviter une escalade des tensions. Des exercices de défense civile ont également eu lieu et des avis ont été placés sur des abris antiaériens désignés.

Le “comportement irrationnel” de la Chine vise à modifier le statu quo et à perturber la paix et la stabilité régionales, a indiqué le ministère.

“Les trois branches de service uniront leurs efforts avec l’ensemble du peuple pour sauvegarder conjointement la sécurité nationale et l’intégrité territoriale” tout en s’adaptant à la situation au fur et à mesure qu’elle évolue, selon le communiqué.

L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a rapporté que les exercices étaient des opérations conjointes axées sur “le blocus, l’assaut sur des cibles maritimes, la frappe sur des cibles au sol et le contrôle de l’espace aérien”.

Bien que les États-Unis n’aient pas déclaré qu’ils interviendraient, ils disposent de bases et de moyens déployés à l’avant dans la région, y compris des groupements tactiques de porte-avions. La loi américaine exige que le gouvernement traite les menaces contre Taïwan, y compris les blocus, comme des sujets de « grave préoccupation ».

Un partisan pro-Chine marche sur une photo dégradée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, lors d’une manifestation contre sa visite à Taïwan devant le consulat général des États-Unis, à Hong Kong mercredi. (Anthony Kwan/Getty Images)

Les exercices doivent se dérouler de jeudi à dimanche et comprennent des frappes de missiles sur des cibles dans les mers au nord et au sud de l’île en écho aux derniers grands exercices militaires chinois visant à intimider les dirigeants et les électeurs de Taiwan en 1995 et 1996.

Bien que la Chine n’ait donné aucun mot sur le nombre de troupes et de moyens militaires impliqués, les exercices semblent être les plus importants organisés près de Taiwan en termes géographiques.

Les exercices ont impliqué des troupes de la marine, de l’armée de l’air, de la force des fusées, de la force de soutien stratégique et de la force de soutien logistique, a rapporté Xinhua.