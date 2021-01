Des millions de personnes sont testées pour Covid à Pékin après trois nouveaux cas dans la capitale chinoise au milieu des craintes d’une nouvelle épidémie.

Les provinces du pays ont reçu l’ordre de mettre en place des centres de quarantaine de masse pour traiter les cas suspects alors que des dizaines de millions de personnes étaient à nouveau enfermées.

Cela survient un an après que la ville de Wuhan soit devenue l’épicentre de la pandémie mondiale, qui a depuis tué plus de 2,1 millions de personnes.

Des preuves accablantes à l’appui des affirmations que la Chine a dissimulé la source de Covid ont été révélées, les dirigeants du pays étant accusés d’avoir bâillonné des médecins qui ont tenté de mettre en garde contre les dangers des semaines avant que le virus n’explose à travers le monde.

La Chine a maintenant enregistré plus de 100 cas par jour pendant plus d’une semaine, son taux le plus élevé depuis mars.

Certaines parties du pays ont été placées en stricte verrouillage pour freiner la propagation du virus mortel.

CRAINTES D’ÉPIDÉMIE

Les résidents de certaines parties de Shijiazhuang, la capitale de la province du Hebei près de Pékin, n’ont pas le droit de quitter leur domicile.

D’autres peuvent sortir, mais doivent rester dans leurs complexes résidentiels, avec des magasins et des restaurants fermés.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a montré un homme attaché à un arbre par des agents de lutte contre la pandémie après être allé se promener.

Les travailleurs ont crié: «Vous êtes dehors quand la situation pandémique est si grave!

« Comment osez-vous! Attachez-le fermement! F *** vous! »

Cette semaine, des images choquantes ont montré des clubbers sans masque faisant la fête à Wuhan.

Les fêtards peuvent être vus à proximité les uns des autres sans aucune distanciation sociale.

Depuis l’épidémie dans la ville de la province du Hubei, le virus tueur s’est propagé dans le monde entier et a tué plus de 1,8 million de personnes.

Il a été affirmé que le virus s’était échappé du laboratoire de chauves-souris de Wuhan et que la Chine l’avait dissimulé, ce qu’ils nient avec véhémence.

Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé est en Chine pour étudier les allégations, mais les critiques affirment qu’ils sont édentés et qu’ils n’ont pas été autorisés à sonder la sécurité du laboratoire de virus.

Mais la ville chinoise semble s’être rétablie avec «aucun nouveau cas depuis mai» et les boîtes de nuit ont rouvert en décembre.

Cela a été suivi par des célébrations sauvages du Nouvel An qui ont vu les habitants envahir les rues en masse sans apparemment aucun égard au virus.

Un fêtard a déclaré qu’il se sentait «libéré» par la réouverture des clubs.

Il a été rapporté cette semaine que la Chine avait construit un camp de quarantaine pour 4000 personnes alors que les craintes d’une autre énorme épidémie de Covid grandissaient.

Une armée de 600 ouvriers a construit le centre massif de la province de Hebei avec des milliers d’unités d’isolement en seulement cinq jours alors que la région déclarait un «état d’urgence».

Pendant ce temps, des médecins de Wuhan ont été filmés en admettant qu’ils avaient été réduits au silence en décembre 2019.

Des fuites de données officielles chinoises montrent que le premier cas confirmé de Covid-19 à Wuhan remonte au 17 novembre 2019.

Mais selon le gouvernement chinois, il n’y a eu aucun décès avant le 9 janvier 2020.

Mais un infirmier principal a déclaré dans le documentaire qui allait bientôt sortir: « Il y avait des morts tous les jours dans les premiers jours ».

La Chine a poursuivi en suggérant que le virus était originaire d’ailleurs – et qu’il avait vaincu la maladie.

Mais un documentaire d’ITV, Outbreak: Le virus qui a secoué le monde, montrera un médecin senior de Wuhan en disant: « Nous avons tous pensé qu’il ne devrait y avoir aucun doute sur la transmission interhumaine. »