La Chine ordonne des tests de masse à Wuhan et des restrictions à Pékin alors que le delta de Covid se propage

La Chine est confrontée à des poches de résurgence dans les grandes villes de Pékin à Wuhan, et les autorités ont imposé des tests de masse et des restrictions de voyage généralisées dans certaines régions.

Les cas quotidiens de Covid-19 augmentent à nouveau alors que la variante delta se propage à travers le pays.

La Commission nationale chinoise de la santé a déclaré avoir confirmé 96 cas de Covid mercredi – le troisième jour consécutif où elle a signalé 90 cas et plus. Sur les nouveaux cas confirmés, 71 ont été transmis localement, a indiqué la commission de la santé.

Les économistes craignent qu’une répression gouvernementale stricte des mouvements ne nuise à l’économie – la seule grande économie à croître l’année dernière.

« La Chine a déjà montré qu’elle était prête à prendre des mesures énergiques pour contrôler Covid, et nous ne doutons pas qu’elle le fera à nouveau cette fois », a déclaré Robert Carnell, responsable régional de la recherche Asie-Pacifique à la banque néerlandaise ING, dans un communiqué. une note mercredi.

« Les restrictions strictes sur les déplacements et les voyages déjà en place apporteront probablement les résultats souhaités. Mais la variante delta est une petite créature particulièrement glissante, et la préoccupation pour nous, et nous imaginons, beaucoup d’autres, est de savoir à quelle vitesse cela se produira, et à quel coût économique en attendant », a-t-il ajouté.