La Chine ordonne à Didi de quitter les magasins d’applications dans le cadre d’une répression croissante

Le gouvernement chinois a ordonné à la principale plateforme de covoiturage du pays, Didi, de retirer des magasins d’applications pour des problèmes « graves » liés à la collecte et à l’utilisation des données des clients, le dernier coup porté par Pékin à l’entreprise, qui est devenu public à la Bourse de New York juste la semaine dernière.

Dans son brève annonce en fin de soirée Dimanche, le régulateur chinois de l’Internet, la Cyberspace Administration of China, n’a pas expliqué les problèmes qu’il avait trouvés, mais seulement que sa décision était basée sur des informations qui lui ont été signalées, puis testées et vérifiées. Le régulateur a ordonné à Didi de corriger les problèmes et de « protéger et étendre sérieusement la sécurité des données personnelles des utilisateurs ».

Vendredi, le même régulateur a publié une autre annonce surprise en soirée, affirmant que les inscriptions de nouveaux utilisateurs sur Didi seraient suspendues pendant que les autorités procédaient à un « examen de la cybersécurité ». L’agence n’a pas précisé ce qui avait motivé l’examen.

Cette annonce, faite quelques jours seulement après le début de la vie de Didi en tant qu’entreprise cotée en bourse à Wall Street, a fait chuter le cours de l’action de la société de 5 % vendredi.