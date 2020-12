Les régulateurs chinois ont ordonné dimanche au géant de la technologie financière Ant Group de réparer ce qu’ils ont décrit comme une litanie d’échecs commerciaux, intensifiant une campagne de pression qui s’est développée depuis que le gouvernement a brusquement interrompu les plans de la société pour une cotation record d’actions le mois dernier.

Le gouvernement chinois a commencé à adopter une ligne plus dure envers les grandes entreprises Internet, qui en sont venues à exercer une vaste influence sur des segments de l’économie, tout comme Facebook, Google et d’autres géants de la technologie l’ont fait ailleurs. Le régulateur du marché chinois a récemment ouvert une enquête antimonopole sur la société sœur d’Ant, le géant du commerce électronique Alibaba; Alibaba est l’autre pilier de l’empire commercial construit par Jack Ma, l’homme le plus riche et le magnat le plus connu de Chine.

La plate-forme Alipay d’Ant a commencé comme un service de paiement pour les sites d’achat en ligne d’Alibaba, mais elle s’est depuis développée pour aider ses 730 millions d’utilisateurs mensuels à contracter de petits prêts, à investir leur épargne et à souscrire une assurance. La croissance d’Alipay avait mis Ant sur la bonne voie pour organiser la plus grande introduction en bourse au monde. Cela a également incité les autorités à se demander si Ant profitait indûment de moins de surveillance que les institutions financières traditionnelles.

Des responsables de quatre organismes de surveillance financiers, dont la banque centrale, ont rencontré Ant samedi, ont indiqué les agences. Dimanche, un vice-gouverneur de la banque centrale, Pan Gongsheng, a décrit ce qui avait été discuté sous la forme de une session de questions-réponses écrite cela a mis en évidence le mécontentement intense des régulateurs envers l’entreprise.