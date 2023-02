La Chine offrira un traitement de fertilité gratuit dans le but d’augmenter le taux de natalité record

Hong Kong

CNN

—



La Chine prévoit d’offrir un traitement de fertilité gratuit aux citoyens dans le cadre de son régime d’assurance nationale dans le but d’inverser son taux de natalité en chute libre.

La National Healthcare Security Administration a déclaré vendredi qu’elle étendrait sa couverture pour aider à assumer les coûts pour les familles qui essaient de concevoir.

Ça disait la nouvelle couverture inclurait les techniques de procréation assistée (ART) et couvrirait également l’analgésie pendant le travail pour soulager la douleur lors de l’accouchement. La procédure de PMA la plus couramment pratiquée est la fécondation in vitro (FIV).

L’administration a décrit la baisse de la population chinoise comme l’un des plus grands obstacles au développement national et a souligné qu’elle avait déjà ajouté des médicaments induisant l’ovulation à sa couverture, pour aider à “réduire le fardeau de l’infertilité”.

Cette couverture élargie fait partie d’une tentative plus large des autorités chinoises de persuader davantage de personnes de se marier et d’avoir plus d’enfants.

Le taux de natalité du pays est en baisse depuis des années et l’année dernière, le pays a enregistré son premier déclin démographique en plus de 60 ans.

La population du pays est tombée à 1,411 milliard d’habitants en 2022, soit une baisse de 850 000 personnes par rapport à l’année précédente, selon le Bureau national chinois des statistiques (NBS).

Dans le même temps, le taux de natalité est tombé à un niveau record de 6,77 naissances pour 1 000 habitants. Quelque 9,56 millions de bébés sont nés en 2022, contre 10,62 millions en 2021.

Selon Chen Wei, professeur à l’Université Renmin de Chine, un nombre croissant de femmes en Chine retardent leur mariage et choisissent de ne pas avoir d’enfants, invoquant souvent des contraintes financières et la nécessité de donner la priorité à leurs carrières. Les options couvrant les procédures coûteuses telles que la FIV peuvent aider à atténuer certaines de ces pressions, a déclaré Chen. Le coût moyen associé à la FIV dans des villes comme Shanghai se situe entre 4 500 $ et 5 000 $.

La Chine compte 539 établissements médicaux agréés ART et 27 banques de sperme en juin 2021, et chaque année, ces établissements facilitent plus d’un million de cycles de FIV, selon des experts du Centre national de recherche clinique pour l’obstétrique et la gynécologie du pays.

Les décideurs politiques sont de plus en plus préoccupés par l’impact que la crise démographique croissante de la Chine pourrait avoir sur la croissance économique.

La Chine a introduit il y a des décennies une politique très controversée de «l’enfant unique» dans le but de répondre aux craintes de surpopulation et de réduire la pauvreté, mais a décidé de l’abandonner en 2015, craignant qu’un vieillissement rapide de la population et une diminution de la main-d’œuvre ne menacent la stabilité économique et sociale.

Initialement, il permettait aux couples d’avoir jusqu’à deux enfants, mais plus tard, il a encore assoupli la politique pour en autoriser jusqu’à trois.

Les autorités chinoises s’apprêtent également à supprimer les restrictions sur l’enregistrement des naissances d’enfants nés de parents non mariés dans un pays où les mères célibataires sont toujours stigmatisées.

En février, la commission provinciale de la santé du Sichuan – qui abrite plus de 83 millions de personnes – a déclaré qu’elle autoriserait les parents célibataires à enregistrer la naissance de leurs enfants, une décision qui leur donnait accès à des avantages auparavant réservés aux couples mariés. Ces prestations comprenaient une assurance maternité qui couvre les soins prénatals, les frais médicaux liés à l’accouchement et le congé de maternité payé.