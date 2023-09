La Chine offre à Taiwan des promesses d’opportunités économiques tout en intensifiant ses exercices militaires près de l’île

La Chine promeut de nouvelles opportunités économiques pour le peuple taïwanais tout en intensifiant son activité militaire autour de l’île qu’elle revendique comme sienne.

Les experts affirment que l’approche de la « carotte et du bâton », utilisée par Pékin depuis des années, indique un choix entre une « réunification » pacifique et une agression militaire avant l’élection présidentielle taïwanaise de l’année prochaine.

Cette semaine, la Chine a dévoilé un plan pour une « zone de démonstration de développement intégré » dans sa province du sud-est du Fujian, la plus proche de Taiwan démocratique et autonome. Taipei rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine.

Dans le cadre de ce plan, Pékin encourage les entreprises taïwanaises à être cotées sur les bourses chinoises et promet de meilleures conditions pour les investisseurs taïwanais et un environnement de voyage plus « détendu », selon un communiqué publié mardi par le Comité central du Parti communiste et le Conseil des Affaires d’Etat. , Cabinet chinois.

« L’objectif est de construire une zone de démonstration de développement intégré dans toute la région de la province du Fujian pour montrer pleinement l’effet du Fujian en tant que destination de premier choix pour les citoyens et les entreprises taïwanais souhaitant poursuivre leur développement sur le continent », a déclaré Pan Xianzhang, directeur adjoint de a déclaré jeudi le Bureau des affaires de Taiwan du Conseil des Affaires d’Etat lors d’une conférence de presse.

Cette ouverture économique intervient à un moment où l’activité militaire chinoise s’intensifie autour de Taiwan. Jeudi, le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré avoir repéré 68 avions de combat chinois et 10 navires de guerre près de l’île au cours des 24 heures précédentes. Selon le communiqué, 40 avions sont entrés dans la zone de défense aérienne de Taïwan, dans le cadre de la dernière des incursions quasi quotidiennes destinées à menacer le gouvernement taïwanais, que Pékin considère comme « séparatiste ».

Plus tôt cette semaine, la Chine a fait naviguer un porte-avions à 70 milles au sud-est de Taiwan.

Associer incitations économiques et coercition militaire à Taiwan « est un très vieux manuel de la part de la Chine », a déclaré Drew Thompson, chercheur à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour.

De nombreuses politiques soulignées dans le plan du Fujian, telles que l’accès facile des Taiwanais au continent, étaient déjà en place, ce qui rend l’initiative plus performative que substantielle, a-t-il ajouté.

« En fin de compte, il ne s’agit pas d’un véritable plan économique d’intégration de la Chine à Taiwan », a déclaré Thompson. « C’est un outil politique qui cherche à creuser un fossé entre le parti au pouvoir et la partie de l’électorat qui, de toute façon, ne soutient probablement pas le parti au pouvoir. »

Taiwan devrait organiser des élections présidentielles en janvier. Le favori, l’actuel vice-président William Lai, est considéré par Pékin comme un séparatiste. La Chine a refusé de dialoguer avec le parti de Lai, le Parti démocrate progressiste, au pouvoir depuis 2016.

Le Conseil des affaires continentales de Taiwan a déclaré que le document était une compilation des politiques et mesures existantes.

« C’est un vœu pieux complètement unilatéral que d’essayer de séduire nos membres du public et nos entreprises vers le continent et de les intégrer dans leur système, leurs lois et leurs normes et d’accepter la direction du Parti communiste », a-t-il déclaré.

Le conseil a également exhorté Pékin à respecter « l’insistance » de Taiwan sur la liberté et la démocratie.

Certaines des mesures se concentrent sur les îles périphériques de Taiwan, plus proches de la province du Fujian que de l’île principale de Taiwan, comme Matsu et Kinmen, qui, selon les médias d’État chinois, devraient jouer « un rôle encore plus important » dans le renforcement des relations.

Mais la nouvelle de cette annonce semble être passée inaperçue à Matsu. Un propriétaire de café, joint par téléphone, a déclaré qu’il n’était pas au courant des mesures et qu’il n’avait pas lu les informations.

Carlk Tsao, qui gère un bed and breakfast sur les îles, a déclaré qu’il n’était pas au courant du nouveau plan d’intégration économique du Fujian. « D’habitude, à Matsu, nous ne voyons pas ce genre de choses », a-t-il déclaré. « Pour moi personnellement, je pense qu’ils font juste des promesses creuses. »