Le président chinois Xi Jinping a offert mercredi le soutien de Pékin sur les « intérêts fondamentaux » de Moscou, lors d’une rencontre avec le Premier ministre russe Mikhail Mishustin.

La Chine et la Russie ont intensifié ces dernières années coopération économique et diplomatiquese rapprochant encore plus depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou malgré l’insistance de Pékin sur sa neutralité dans ce conflit.

Le Premier ministre Mikhail Mishustin est arrivé en Chine lundi, participant mardi à un forum d’affaires à Shanghai avant de se rendre à Pékin pour rencontrer le Premier ministre Li Qiang et le président Xi Jinping.

Il s’agit de la visite au plus haut niveau d’un responsable russe en Chine depuis l’invasion de l’année dernière.

Xi a déclaré mercredi à Mishustin que les deux pays continueraient à s’offrir « un soutien ferme sur les questions concernant les intérêts fondamentaux de l’autre et à renforcer la collaboration dans les arènes multilatérales », selon une lecture de l’agence de presse officielle Xinhua.

Mishustin avait précédemment déclaré à Li que « les relations entre la Russie et la Chine sont à un niveau sans précédent », après une grande cérémonie d’accueil devant le Grand Palais du Peuple de Pékin mercredi.

La « nouvelle ère » sino-russe

« Ils se caractérisent par le respect mutuel des intérêts de chacun, le désir de répondre ensemble aux défis, qui est associé à une turbulence accrue sur la scène internationale et à la pression de sanctions illégitimes de la part de l’Occident collectif », a-t-il déclaré.

Li, à son tour, a salué le « partenariat de coopération stratégique global entre la Chine et la Russie dans la nouvelle ère ».

« Je crois que votre voyage en Chine cette fois laissera certainement une profonde impression », a-t-il déclaré.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie, les échanges entre les nations ayant atteint un record de 190 milliards de dollars l’an dernier, selon les données des douanes chinoises.

Li a noté mercredi que le commerce bilatéral avait déjà atteint 70 milliards de dollars jusqu’à présent cette année.

« Il s’agit d’une augmentation annuelle de plus de 40% », a-t-il déclaré.

« L’ampleur des investissements entre les deux pays s’améliore également continuellement », a ajouté Li. « Les projets stratégiques à grande échelle progressent régulièrement. »

Suite aux entretiens, les ministres des deux pays ont signé une série d’accords sur la coopération dans le commerce des services et le sport, ainsi que sur les brevets et les exportations de mil russe vers la Chine.

Le dessus de la Chine

Mishustin est accompagné de hauts responsables, dont le vice-Premier ministre Alexander Novak, qui s’occupe de la politique énergétique.

L’année dernière, la Chine est devenue le premier client énergétique de la Russie, les exportations de gaz de Moscou ayant par ailleurs chuté en raison d’une vague de sanctions occidentales suite à l’invasion de l’Ukraine.

Selon les médias d’État russes, Novak a déclaré mardi au forum de Shanghai que les approvisionnements énergétiques russes en Chine augmenteraient de 40% en glissement annuel en 2023.

Les analystes affirment que la Chine détient le dessus dans les relations avec la Russie et que son influence grandit à mesure que l’isolement international de Moscou s’approfondit.

Les dirigeants des deux pays sont « rassemblés davantage par des griefs et des insécurités partagés que par des objectifs communs », a déclaré Ryan Hass, chercheur principal à la Brookings Institution de Washington et ancien responsable de la Maison Blanche. AFP.

« Ils sont à la fois mécontents et se sentent menacés par le leadership occidental dans le système international et pensent que leurs pays devraient bénéficier d’une plus grande déférence sur les questions impliquant leurs propres intérêts. »

En février, Pékin a publié un document appelant à un « règlement politique » du conflit ukrainien, mais les pays occidentaux ont déclaré que cela pourrait permettre à la Russie de détenir une grande partie du territoire dont elle s’est emparée.

Lors de leur sommet de mars à Moscou, Xi a invité Poutine à se rendre à Pékin.

