La Chine n’utilisera pas de vaccins étrangers pour combattre Covid en raison de la “fierté nationale”, déclare le fabricant de vaccins sud-coréen

Les autorités chinoises affirment que les vaccins Covid-19 développés au niveau national sont efficaces. (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

La Chine est aux prises avec une augmentation des cas de Covid-19 depuis qu’elle a abandonné sa politique zéro-Covid en décembre.

Il n’a pas encore approuvé de vaccins à ARNm. Les responsables affirment que les vaccins développés au niveau national sont efficaces.

Mais SK Bioscience affirme qu’il est peu probable que la Chine s’approvisionne en vaccins Covid-19 étrangers, en raison de la “fierté nationale”.

Ce n’est un secret pour personne que la Chine a été faire face à un flot de nouvelles infections à Covid-19 depuis qu’il est revenu sur sa position stricte de zéro-Covid.

Mais cela ne signifie pas nécessairement que le pays va probablement s’approvisionner en vaccins Covid indispensables auprès de parties externes – le PDG du principal producteur de vaccins en Corée du Sud estime que la “fierté nationale” empêchera la Chine de s’approvisionner en vaccins étrangers.

Jaeyong Ahn, PDG de SK Bioscience en Corée du Sud, s’adressait au Financial Times sur le géant pharmaceutique des plans pour l’expansion mondiale, lorsqu’il a déclaré qu’il serait “irréaliste” pour l’entreprise de fournir des vaccins développés par l’entreprise à la Chine dans un avenir proche.

SK Bioscience a développé son propre Vaccin contre le covid19, qui est maintenant utilisé en Corée du Sud. Le vaccin demande maintenant l’approbation du Organisation mondiale de la santé et le Union européenne.

Et même si la Chine est maintenant au “cœur de la pandémie” et a besoin de vaccins rapidement, des “discussions dramatiques” doivent avoir lieu avant que l’entreprise ne puisse approvisionner le pays. C’est parce qu’il s’agit de la “fierté nationale” de la Chine, a déclaré Anh, selon le FT.

Un porte-parole de SK Bioscience a déclaré à Insider que la société n’était actuellement pas en pourparlers avec le gouvernement chinois au sujet de la fourniture de vaccins au pays. “Nous surveillons attentivement la situation pandémique en Chine en ce moment”, a déclaré le porte-parole.

La Chine se précipite pour développer ses propres vaccins à ARNm

Chine – face à un déluge de nouvelles infections et décès suspects – intensifie les vaccinations, en particulier chez les personnes âgées, pour se faire vacciner. Cependant, les autorités chinoises n’ont pas encore approuvé de vaccins à ARNm locaux et ont rejeté les offres de tels vaccins des États-Unis, Bloomberg rapporté samedi, citant des responsables américains.

“Les vaccins et les fournitures médicales de la Chine sont globalement en quantité suffisante et la situation de Covid est sous contrôle”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning lors d’une conférence de presse. conférence de presse prévue vendredi.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington DC, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing vendredi que la Chine produit plus qu’assez de vaccins pour son marché intérieur et qu’ils sont aussi efficaces que ceux développés aux États-Unis, selon une lecture du briefing. l’ambassade a envoyé à Insider, en réponse à une demande de commentaire.

Liu a cité une université de Hong Kong étudier montrant que trois doses de CoronaVac de Sinova Biotech étaient efficaces à 97 % contre les maladies graves ou la mort de Covid-19 chez les personnes de 60 ans et plus.

« La Chine a administré 3,4 milliards de doses de vaccins Covid à son peuple, couvrant plus de 90 % de sa population », a déclaré Liu. “Le peuple chinois a pu résister pendant la période la plus dangereuse, et cela prouve pleinement la sécurité et l’efficacité des vaccins.”

Malgré tout, les fabricants de médicaments chinois se précipitent pour produire des vaccins à ARNm contre le Covid-19. Jeudi, le chinois CanSino Biologics a annoncé des résultats intermédiaires “positifs” d’essais cliniques d’un vaccin de rappel d’ARNm, a déclaré la société dans un communiqué. dépôt d’échange jeudi dernier.

Après trois ans de politique Covid-19 stricte, Pékin brusquement a annulé sa politique zéro-Covid début décembre, ce qui a déclenché une vague d’infections et de décès qui serait écrasante hôpitaux et pompes funèbres.

L’étendue de l’épidémie en Chine n’est pas claire car Pékin a cessé de publier les numéros de cas de Covid depuis le 25 décembre. Pékin a officiellement signalé environ 30 décès par coronavirus depuis que le pays a renoncé à sa position zéro-Covid le mois dernier.

Mais Airfinity, une société britannique de données sur la santé, a estimé le 29 décembre qu’environ 9 000 meurent de Covid chaque jour en Chine.