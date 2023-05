Ces remarques ont eu lieu à l’occasion de l’anniversaire de l’attentat à la bombe contre l’ambassade de 1999 qui a tué trois journalistes chinois.

Pékin n’a ni oublié ni pardonné l’attentat de mai 1999 contre son ambassade à Belgrade, a déclaré lundi à la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Wang a condamné le bloc dirigé par les États-Unis pour avoir créé un conflit tout en se présentant comme une alliance défensive, l’exhortant à « réfléchir sérieusement » sur ses crimes.

Wang a noté que le 7 mai était l’anniversaire de l’attaque de l’ambassade, au cours de laquelle trois journalistes chinois ont été tués et 20 membres du personnel diplomatique ont été blessés. « Le peuple chinois n’oubliera jamais ce qu’il a sacrifié pour défendre la vérité, l’équité et la justice. Nous n’oublierons jamais non plus cette atrocité barbare commise par l’OTAN dirigée par les États-Unis », a-t-il déclaré aux journalistes.

Tout en prétendant être un bloc de défense régional, l’OTAN a « a allumé la mèche à plusieurs reprises et a provoqué des conflits partout dans le monde », Wang a noté, « de la Bosnie-Herzégovine au Kosovo, de l’Irak à l’Afghanistan et de la Libye à la Syrie. »

Ayant participé à des guerres qui ont tué des centaines de milliers de personnes et déplacé des dizaines de millions de personnes, l’OTAN est désormais « faire des incursions vers l’est dans l’Asie-Pacifique, provoquant une confrontation de blocs et sapant la paix et la stabilité dans la région », a ajouté le porte-parole.

L’OTAN dirigée par les États-Unis doit réfléchir sérieusement aux crimes qu’elle a commis, abandonner la mentalité dépassée de la guerre froide, cesser d’attiser les tensions dans la région et cesser de semer la division et l’instabilité.

La grève de l’ambassade s’est produite six semaines après le début de la guerre aérienne de l’OTAN contre la Yougoslavie, menée au nom des séparatistes albanais de souche au Kosovo. Cinq bombes ont frappé le complexe, tuant Shao Yunhuan, Xu Xinghu et sa femme Zhu Ying. Pékin a condamné l’attentat comme un « acte de barbarie ».

Les États-Unis ont affirmé qu’ils avaient frappé l’ambassade par accident, à l’aide d’un « vieille carte » de la capitale serbe. La véritable cible, a déclaré Washington, avait été l’agence gouvernementale yougoslave pour les achats militaires, qui se trouvait à près de 500 mètres (1640 pieds). La frappe a été menée par un bombardier furtif B-2, utilisant des bombes JDAM précises à moins de 14 mètres (46 pieds) de la cible. C’était la première et la seule mission de la campagne de 78 jours qui avait été planifiée par la CIA, a témoigné plus tard le directeur de l’agence, George Tenet, devant le Congrès américain. Un agent de la CIA aurait été licencié et six auraient été réprimandés pour cet incident.

Le président américain Bill Clinton a présenté des excuses publiques. Washington a ensuite versé une indemnisation de 28 millions de dollars au gouvernement chinois et de 4,5 millions de dollars aux familles des victimes.

Le tribunal des crimes de guerre pour l’ex-Yougoslavie, soutenu par l’OTAN, a cité cela, ainsi que les mesures disciplinaires de la CIA, parmi les raisons de ne pas ouvrir d’enquête sur l’attentat à la bombe, et encore moins de porter des accusations.