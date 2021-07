La Chine nomme une équipe de gymnastique expérimentée pour Tokyo 2020

La Chine a nommé une équipe de gymnastique expérimentée pour les Jeux olympiques de 2020 qui débuteront ce mois-ci à Tokyo alors qu’elle vise un retour sur la plus haute marche du podium après avoir échoué à remporter une médaille d’or à Rio de Janeiro il y a quatre ans.

L’ancien champion du monde du concours multiple Xiao Ruoteng, le double champion du monde des barres parallèles Zou Jingyuan, le médaillé de bronze olympique Lin Chaopan et le débutant olympique Sun Wei participeront à l’épreuve du concours multiple masculin.

Le quatuor faisait partie de l’équipe qui a remporté l’or aux championnats du monde 2018 et a terminé deuxième, derrière la Russie, l’année suivante.

Le spécialiste des barres parallèles Lin, qui a remporté le bronze dans l’épreuve par équipes du concours multiple à Rio en 2016, a été choisi à la place de Zhang Boheng pour son expérience internationale supérieure, bien que ce dernier ait obtenu des scores plus élevés dans les trois épreuves d’essai olympiques.

« Nous pensons que Zhang est un jeune athlète talentueux qui peut être un remplaçant parfait pour toute l’équipe », a déclaré l’entraîneur masculin Wang Hongwei.

Liu Yang et You Hao, qui faisaient également partie de l’équipe médaillée de bronze à Rio, participeront à leurs deuxièmes Jeux olympiques et participeront aux épreuves individuelles.

Tang Xijing, médaillé d’argent du concours multiple aux Championnats du monde 2019, dirigera l’équipe féminine, avec Ou Yushan, Lu Yufei et Zhang Jin complétant la formation.

Fan Yilin, double champion du monde aux barres asymétriques, et Guan Chenchen, spécialiste des poutres d’équilibre pour adolescents, ont remporté les deux places pour les épreuves individuelles.

La Chine a remporté neuf médailles d’or en gymnastique artistique aux Jeux de Pékin en 2008 et quatre à Londres quatre ans plus tard, mais a terminé avec seulement deux médailles de bronze en 2016.

Les Jeux olympiques de 2020 débuteront le 23 juillet après avoir été retardés d’un an en raison de la pandémie de COVID-19.

