La Chine nomme le coupable d’une cyberattaque

Une université de recherche spatiale est la dernière cible du renseignement américain, selon les autorités chinoises

Pékin a accusé Washington de mener «des dizaines de milliers» de cyberattaques sur les réseaux d’information chinois ces dernières années, dont le piratage de la Northwestern Polytechnical University en juin.

Dans un communiqué lundi, le Centre national chinois d’intervention d’urgence contre les virus informatiques (CVERC) a révélé les résultats de son enquête conjointe avec 360 Security Technology Inc. sur les attaques répétées contre les systèmes d’information de l’université financée par le gouvernement, connue pour ses recherches aéronautiques et spatiales. .

“La vue d’ensemble, les caractéristiques techniques, les armes d’attaque, les voies d’attaque et les sources d’attaque des événements d’attaque pertinents ont été analysés, et il est provisoirement déterminé que les activités d’attaque pertinentes provenaient du Bureau des opérations d’accès sur mesure (TAO) de la sécurité nationale. Agence (NSA) », dit CVERC.

Selon les autorités chinoises, les services de renseignement américains ont utilisé “plus de 40 armes de cyberattaque différentes spécifiques à la NSA” pour voler l’université “la configuration de l’équipement réseau clé, les données de gestion du réseau, les données d’exploitation et de maintenance et d’autres données sur les technologies de base. »

Le piratage de l’université basée à Xi’an ne représente qu’un incident parmi une longue série de cyberattaques contre l’infrastructure d’information chinoise, a affirmé le CVERC. Son enquête a révélé que TAO continue «pour élargir la portée» de ses activités et « a mené des dizaines de milliers d’attaques réseau malveillantes sur des cibles réseau en Chine et contrôlé des dizaines de milliers d’appareils réseau (serveurs réseau, terminaux Internet, commutateurs réseau, commutateurs téléphoniques, routeurs, pare-feu, etc.), volant plus de 140 Go de des données de grande valeur.

Les autorités américaines n’ont pas encore répondu aux allégations chinoises.

Les relations entre Washington et Pékin ont atteint un nouveau creux ces derniers mois sur la question de Taiwan. Tous deux s’accusent depuis longtemps de cyberespionnage. L’année dernière, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a accusé la CIA de pirater des installations de recherche aérospatiale, l’industrie pétrolière, des sociétés Internet et des agences gouvernementales.

Plus tôt cette année, le chef du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la Chine avait volé “volumes époustouflants” d’informations et a été la source de plus de cyberattaques que tous les autres pays réunis.