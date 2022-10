La Chine nomme des partisans de Xi Jinping au sein du noyau dirigeant

Le président chinois Xi Jinping (à gauche) marche avec des membres du nouveau Comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois, le principal organe décisionnel du pays, alors qu’ils rencontrent les médias dans le Grand Palais du Peuple à Pékin le 23 octobre 2022. Noël Célis | AFP | Getty Images

BEIJING – Le président chinois Xi Jinping a brisé le précédent dimanche en ouvrant la voie à son troisième mandat de président et à la nomination probable d’un Premier ministre sans expérience préalable en tant que vice-Premier ministre. Li Qiang, secrétaire du parti de Shanghai, est sorti deuxième derrière Xi lors d’une réunion avec la presse dimanche. Li est un loyaliste connu de Xi et a supervisé des contrôles stricts de Covid à Shanghai plus tôt cette année. Les postes d’État tels que président et premier ministre ne seront pas confirmés avant la prochaine réunion annuelle du gouvernement chinois, généralement tenue en mars. Le Premier ministre sortant Li Keqiang était sorti deuxième derrière Xi lors d’une réunion similaire avec la presse après la conclusion du 19e Congrès national du parti en 2017. Depuis Li Keqiang, tous les premiers ministres de la Chine moderne, à l’exception du premier, étaient auparavant vice-premiers ministres. Cependant, Li Qiang n’a jamais occupé de poste de vice-premier ministre, selon une biographie des médias d’État. En plus de Xi et Li Qiang, cinq autres personnes ont été nommées au nouveau comité permanent du Politburo, le cercle central du pouvoir au sein du Parti communiste chinois au pouvoir : Zhao Leji, qui dirige la discipline du parti ; Wang Huning, connu pour ses travaux sur l’idéologie ; le secrétaire du parti de Pékin, Cai Qi ; Ding Xuexiang, connu comme le chef de cabinet de Xi, et Li Xi, secrétaire du parti du Guangdong.

Le président chinois Xi Jinping (C) et d’autres membres du Comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois rencontrent les médias dans le Grand Palais du Peuple à Pékin le 23 octobre 2022. Noël Célis | AFP | Getty Images

Dans des remarques dimanche, Xi a souligné le leadership du Parti dans “un nouveau voyage pour transformer la Chine en un pays socialiste moderne”, selon une traduction officielle. Il a déclaré que la Chine ne pouvait pas se développer isolée du monde, mais que le monde avait aussi besoin de la Chine. Xi a affirmé que la Chine ouvrirait ses portes “toujours plus larges” et que le pays “approfondirait la réforme et l’ouverture à tous les niveaux et poursuivrait un développement de haute qualité”. Quatre des sept membres précédents du comité permanent du Politburo ne figuraient pas sur la liste des nouveaux membres du comité central annoncée samedi. Les trois seuls qui sont restés étaient Xi, Wang Huning et Zhao Leji. Ce comité central détermine le noyau dirigeant – le Politburo et son comité permanent. La politique économique de haut niveau en Chine est en grande partie définie par les membres du Politburo. Cependant, Li Keqiang a été un visage officiel et un leader de la mise en œuvre dans son rôle de Premier ministre et de chef du Conseil des affaires d’État, l’organe exécutif suprême de la Chine. Xi occupe trois postes clés : secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la Commission militaire centrale et président de la Chine. En plus de purger des fonctionnaires prétendument corrompus, Xi a consolidé son pouvoir au cours de la dernière décennie avec des groupes qui ont contourné les responsabilités typiques du premier ministre en matière de politique économique, a souligné Reuters.

