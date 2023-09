La Chine nie l’interdiction de l’iPhone mais note les problèmes de sécurité de l’appareil

« La Chine n’a publié aucune législation, réglementation ou document de politique interdisant l’achat et l’utilisation de téléphones Apple de marque étrangère. Cependant, nous avons effectivement remarqué de nombreux reportages récents dans les médias révélant des incidents de sécurité liés aux téléphones Apple », a déclaré mercredi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Quelques heures seulement après qu’Apple ait terminé le lancement annuel du très attendu iPhone 15, le gouvernement chinois a démenti les informations selon lesquelles il aurait interdit aux autorités d’utiliser les smartphones – et a ensuite noté de récents « incidents de sécurité » impliquant les appareils.

Mao n’a pas précisé si les « incidents » en question étaient des failles de sécurité récentes bien signalées provenant de logiciels obsolètes ou une préoccupation potentiellement plus sérieuse du gouvernement chinois concernant la sécurité des appareils.

Mais ce vague commentaire est susceptible d’alimenter une vague d’inquiétude concernant les relations d’Apple avec la Chine, qui fabrique la plupart de ses iPhones – et où, selon certaines estimations, elle vend désormais plus de téléphones qu’aux États-Unis.

Lors de réunions et de groupes de discussion privés, les supérieurs des agences du gouvernement central chinois ont demandé aux responsables de ne pas apporter d’iPhone ou d’autres appareils de marque étrangère au travail, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

Derrière la volonté de devenir un leader dans les technologies du futur se cache le désir de Pékin d’être autosuffisant dans des technologies critiques telles que les puces électroniques, car il considère l’étranglement plus strict de l’accès chinois par les États-Unis et leurs alliés comme une menace grave pour la montée en puissance et la croissance de la Chine. la sécurité nationale.